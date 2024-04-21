В WhatsApp на Android добавят функцию передачи файлов в стиле Air Drop на iPhone

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую бета-версию программы для Android под версией 2.24.9.22. Её главным нововведением стала функция обмена файлами с другими пользователями — по аналогии с опцией «Быстрая отправка» и Air Drop на iPhone.

Функция получила название People nearby («Люди поблизости») — с её помощью пользователи могут отправлять фото, контакты и другие файлы без траты интернет-трафика. Для работы опции юзерам необходимо перейти в соответствующий раздел, обнаружить друг друга и подтвердить процесс обмена данными.

Сейчас функция People nearby доступна лишь тестировщикам WhatsApp на Android. Когда опцией сможет воспользоваться аудитория мессенджера, неизвестно. Вполне возможно, это произойдёт уже в ближайшие недели.