Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 300 млн рублей за первые выходные

По итогам первого уикенда фильм «Сто лет тому вперёд» заработал в кинотеатрах России более 300 млн рублей. Экранизация одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва с большим отрывом возглавила прокат страны, обогнав «Летучий корабль» и «Падение империи».

Фото: ЕАИС

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссёром ленты выступил Александр Андрющенко, известный по трилогии «Лёд».