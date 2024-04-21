Бразильская paiN Gaming — чемпион турнира GET Rio de Janeiro 2024 по Counter-Strike 2

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Бразильский состав paiN Gaming по Counter-Strike 2 стал чемпионом турнира GET Rio de Janeiro 2024, прошедшего в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В гранд-финале чемпионата коллектив paiN Gaming столкнулся с бразильской Imperial Esports. Обыграв оппонента со счётом 2:1, команда Родриго biguzera Биттенкура заняла первое место на турнире и заработала $ 100 тыс.

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Итоги GET Rio de Janeiro 2024 по Counter-Strike 2:

1-е место: paiN Gaming (Бразилия) — $ 100 тыс.;

2-е место: Imperial Esports (Бразилия) — $ 50 тыс.;

3-е место: MIBR (Бразилия) — $ 20 тыс.;

4-е место: OG (Европа) — $ 10 тыс.;

5-6-е место: FURIA Esports (Бразилия), 9z Team (Южная Америка) — $ 5 тыс.;

7-8-е место: Metizport (Швеция), Monte (Украина) — $ 5 тыс.