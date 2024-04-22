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Дэвид Коренсвет мог сыграть Адама Уорлока в «Стражах Галактики 3»

Дэвид Коренсвет мог сыграть Адама Уорлока в «Стражах Галактики 3»
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Джеймс Ганн, отвечая на вопросы подписчиков, рассказал, что Дэвид Коренсвет проходил пробы на роль Адама Уорлока в «Стражах Галактики 3». Актёр вполне мог сыграть персонажа вместо Уилла Поултера, который в итоге получил эту роль.

Судя по всему, Коренсвет не так понравился Ганну в роли Уорлока, поэтому артист не получил роль в третьих «Стражах Галактики».

«Я спросил его об этом, и он сказал, что да, так что я ему верю, но я этого не помню».

В итоге Ганн всё равно не оставил Коренсвета без важной роли — актёр сыграет Супермена в новой киновселенной DC. Впервые актёр появится в образе героя в ленте «Супермен».

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года. Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахен.

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