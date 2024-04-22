Экшен Stellar Blade с эффектной героиней выйдет без цензуры во всех странах

Студия Shift Up, разработавшая Stellar Blade, заявила, что игра выйдет без цензуры во всех странах мира. Более того, неурезанную версию выпустят и в Японии. Обычно в этой стране игры сильно подвергаются цензуре.

Судя по всему, авторам удалось добиться того, чтобы тайтл нигде не подвергался цензуре — как минимум за внешний вид главной героини игру могли зацензурить в той же Японии.

Фото: Shift Up

Благодаря яркой главной героине тайтл напоминает геймерам NieR: Automata. Геймплейно же Stellar Blade тоже напоминает NieR: Automata: пользователям нужно с помощью холодного оружия и различных приёмов сражаться с врагами.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PS5. В PS Store доступна демоверсия для тех, кто сомневается в покупке игры, но хочет её опробовать.