Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Экшен Stellar Blade с эффектной героиней выйдет без цензуры во всех странах

Экшен Stellar Blade с эффектной героиней выйдет без цензуры во всех странах
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Shift Up, разработавшая Stellar Blade, заявила, что игра выйдет без цензуры во всех странах мира. Более того, неурезанную версию выпустят и в Японии. Обычно в этой стране игры сильно подвергаются цензуре.

Судя по всему, авторам удалось добиться того, чтобы тайтл нигде не подвергался цензуре — как минимум за внешний вид главной героини игру могли зацензурить в той же Японии.

Фото: Shift Up

Благодаря яркой главной героине тайтл напоминает геймерам NieR: Automata. Геймплейно же Stellar Blade тоже напоминает NieR: Automata: пользователям нужно с помощью холодного оружия и различных приёмов сражаться с врагами.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PS5. В PS Store доступна демоверсия для тех, кто сомневается в покупке игры, но хочет её опробовать.

Материалы по теме
Все читы для Heroes of Might and Magic 3
Все читы для Heroes of Might and Magic 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android