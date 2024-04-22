Фильм «Сто лет тому вперёд» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Сто лет тому вперёд» по повести Кира Булычёва возглавил кинопрокат в России за прошедший уикенд. Ленте удалось собрать за выходные 309,2 млн рублей.

На втором месте в рейтинге оказался фильм «Летучий корабль» под режиссурой Ильи Учителя, собравший 47,7 млн рублей. На третьем месте оказался боевик «Падение империи» от режиссёра Алекса Гарленда, собравший 34,4 млн рублей.

Примечательно, что фильм сразу же после премьеры возглавил кинопрокат и стартовал с 33,9 млн рублей. Аналитики предрекали, что за уикенд лента соберёт более 270 млн рублей, однако ей удалось достичь даже большего.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.