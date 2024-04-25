Расписание третьего дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2

Сегодня, 25 апреля, продолжится групповая стадия крупного турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках третьего игрового дня ESL Pro League S19 соревноваться будут команды в группах A и B.

14:30. Группа B, Team Vitality (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14:30. Группа B, Team Falcons (Дания) — TYLOO (Китай);

17:30. Группа B, The MongolZ (Монголия) — G2 Esports (Европа);

17:30. Группа B, Sharks Esports (Бразилия) — M80 (Северная Америка);

20:30. Группа A, Fnatic (Европа) — Eternal Fire (Турция);

20:30. Группа A, FaZe Clan (Европа) — Virtus.pro (Россия).

Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch будет доступен русскоязычный стрим от студии Paragon Events.