Расписание третьего дня топ-турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2
Сегодня, 25 апреля, продолжится групповая стадия крупного турнира ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.
В рамках третьего игрового дня ESL Pro League S19 соревноваться будут команды в группах A и B.
- 14:30. Группа B, Team Vitality (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 14:30. Группа B, Team Falcons (Дания) — TYLOO (Китай);
- 17:30. Группа B, The MongolZ (Монголия) — G2 Esports (Европа);
- 17:30. Группа B, Sharks Esports (Бразилия) — M80 (Северная Америка);
- 20:30. Группа A, Fnatic (Европа) — Eternal Fire (Турция);
- 20:30. Группа A, FaZe Clan (Европа) — Virtus.pro (Россия).
Прямую трансляцию всех матчей бесплатно покажет онлайн-кинотеатр Okko, а на платформе Twitch будет доступен русскоязычный стрим от студии Paragon Events.
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