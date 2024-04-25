Наушники Apple AirPods 3 подешевели в России

Издание «Палач» обратило внимание, что наушники Apple AirPods 3 заметно подешевели в России. Устройство продают в стране дешевле 15 тыс. рублей.

Согласно исследованию источника российского рынка и предложений на «Яндекс. Маркет», минимальная цена на AirPods 3 при заказе из Москвы в конце апреля составляет 14,9 тыс. рублей.

Не так давно наушники продавались более чем за 20 тыс. рублей, а теперь их можно найти гораздо дешевле. В издании отметили преимущества AirPods 3. Гаджет до сих пор может проигрывать музыку до 30 часов с учётом подзарядки от кейса, а также он защищён от влаги.

Ещё у модели AirPods 3 есть полезная функция — «Пространственное аудио». Ранее фишка работала только в Pro-версиях устройств.