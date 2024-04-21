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Российская организация Virtus.pro распустила женский состав по Counter-Strike 2

Российская организация Virtus.pro распустила женский состав по Counter-Strike 2
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Российский клуб Virtus.pro сообщил о роспуске женского ростера клуба по дисциплине Counter-Strike 2 под названием VP.Angels.

Как сообщается в анонсе Virtus.pro, направление женского Counter-Strike 2 в клубе «поставлено на паузу». Теперь игроки VP.Angels становятся свободными агентами. По словам CEO «медведей» Николая Петросяна, потенциал у женского киберспорта есть, однако на данный момент многие киберспортивные организации пересматривают свои планы в этом направлении:

[...] Потенциал для роста, зрительский интерес, соревновательный дух — всё это присутствует. В будущем мы вполне можем вернуться с новыми женскими составами, но в нынешних обстоятельствах и нам, и самим девушкам из VP.Angels нужна определённая перезагрузка. Сейчас множество клубов пересматривают свои планы относительно женского киберспорта ввиду отсутствия достаточного количества турниров. [...]

Ранее про-игрок в Counter-Strike 2 Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro из Cloud9. По инсайдерской информации, стоимость данного трансфера составила более $ 1,5 млн.

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