Стали известные первые детали фильма «28 лет спустя»: Киллиан Мёрфи может вернуться

Недавно анонсированный фильм «28 лет спустя» стал причиной крупных разборок в Голливуде между гигантами индустрии: фильмом заинтересовались многие, однако купить права на него всё же смогла Sony Pictures. Вдобавок стали известны первые детали ленты.

Фильм решили разделить на две части — бюджет каждой из них будет $ 60 млн. Первую часть точно снимет Дэнни Бойл («28 дней спустя», «На игре», «127 часов», «Пляж») по сценарию Алекса Гарленда («Из машины», «Гражданская война», «28 дней спустя»), тогда как о том, кто снимет вторую часть, пока неизвестно (возможно, и сам Бойл).

Исполнительным продюсером продолжения станет Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер», «Острые козырьки»), а также обсуждается его возвращение к роли — в «28 дней спустя» он играл главного героя.