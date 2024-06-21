Названы четыре мультфильма СССР, кадры из которых отгадывают всего 5% россиян

Издание Stavropol.Media назвало четыре мультфильма из СССР, кадры из которых угадывают реже всего. По данным СМИ, лишь 5% респондентов правильно называют проекты, из которых взяты кадры. Это — довольно маленький процент.

Среди мультфильмов: «Шайбу! Шайбу» режиссёра Бориса Дежкина, «Летучий корабль» Гарри Бардина, «Палка-выручалка» Валентины и Зинаиды Брумберг и «Гуси-лебеди» с Бабой-Ягой.

Примечательно, что среди всех советских проектов именно эти угадывают реже всего. Ранее россиянам назвали лучшие советские экранизации классических романов. В перечень попали «Дон Кихот» режиссёра Григория Козинцева, «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Анна Каренина» Александра Зархи.