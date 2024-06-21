Третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным стартует 4 июля

«Кинопоиск» сообщил, что третий сезон сериала «И снова здравствуйте!» стартует 4 июля.

Третий сезон расскажет о том, как бандит Борис, сыгранный Андреем Мерзликиным, пытается снова начать жизнь с нуля. Он открывает свою кондитерскую и сталкивается с новыми проблемами.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

К своим ролям в новом сезоне вернулись все главные актёры: Денис Власенко, Любовь Толкалина, Павел Чинарев, Татьяна Струженкова и Аглая Тарасова. В третьем сезоне появятся и новые персонажи. Одного из свежих героев сыграл Евгений Сангаджиев.

Сам сериал рассказывает про преступника Бориса, которого нельзя убить. После каждого убийства он воскресает и всё больше мечтает отомстить своим обидчикам.

Новые серии будут выходить раз в неделю.