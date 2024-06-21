Появились первые кадры со съёмок «3 сентября» — российской комедии в духе «Дня сурка»

Телеканал ТНТ, «Кинопоиск» и «Медиаслово» представили музыкальную комедию «3 сентября». Это будет проект, вдохновлённый знаменитой песней Михаила Шуфутинского — певец также сыграет эпизодическую роль в картине. Премьера сериала состоится одновременно на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Сюжет ленты расскажет о главном герое, который попадает во временную петлю прямо в день своей свадьбы. Он должен переживать одни и те же события и попытаться выбраться из временной ловушки.

Главные роли в «3 сентября» сыграют Павел Рассомахин («Лермонтов») и Арина Постникова («Хоккейные папы»). В комедии также снимутся Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева, Юлия Топольницкая, Алика Смехова, Анатолий Журавлёв и другие.

Первые кадры со съёмок «3 сентября»

Фото: ТНТ/«Кинопоиск»

Фото: ТНТ/«Кинопоиск»

Фото: ТНТ/«Кинопоиск»

Фото: ТНТ/«Кинопоиск»

Фото: ТНТ/«Кинопоиск»