«Этот эпизод просто идеален»: зрители в восторге от новой серии «Пацанов»

20 июня состоялась премьера четвёртого эпизода четвёртого сезона «Пацанов». Это первый эпизод, который вышел после старта нового сезона — 13 июня Amazon выпустила сразу три серии.

И если дебютные эпизоды получили относительно низкие оценки от зрителей, то новая серия оказалась одной из самых высокооценённых во всём сериале. Сейчас средняя оценка серии под названием Wisdom of the Ages составляет 9/10. Зрители хвалят напряжение из первых сезонов шоу и актёрскую игру Энтони Старра, исполнителя роли Хоумлендера.

Средняя оценка 4-ой серии четвёртого сезона «Пацанов» Фото: IMDB

Некоторые отзывы зрителей на новую серию «Пацанов»

Это тот самый эпизод, который нам был нужен. Безусловно, лучшая серия сезона и, возможно, одна из лучших во всём сериале. Эпизод содержит очень пугающие сцены, которые возвращают атмосферу «Пацанов» по ​​сравнению с тремя предыдущими эпизодами.

Пожалуй, это лучшая серия «Пацанов» в истории. Фантастически устрашающий Хоумлендер и его эмоции были на высоте. Совершенно феноменальный эпизод.

Если вы все ещё читаете обзоры, пожалуйста, остановитесь и посмотрите Wisdom of the Ages. Лично для меня это один из моих любимых эпизодов всего сериала.

Этот эпизод просто идеален, и если вторая половина сезона будет в таком же духе, то это будет пик телевидения.

Пятая серия четвёртого сезона «Пацанов» выйдет 27 июня. Финал состоится 18 июля.