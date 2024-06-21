Хоррор «Все мои друзья мертвы» от автора «Пилы» выйдет в России 29 августа — новый трейлер

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала дублированный трейлер хоррора «Все мои друзья мертвы» от Маркуса Данстэна — одного из автора «Пилы» и «Коллекционера». В ролике показали завязку триллера и главных героев ленты.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Planeta Inform.

Хоррор расскажет о компании друзей, которые поехали на самый масштабный фестиваль года. Молодые люди останавливаются в роскошном, но временно пустующем доме. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть.

В актёрский состав фильма вошли Джэйд Петтиджон («Время возмездия», «Дэдвуд»), ДжоДжо Сива, Дженнифер Энс («Чепелуэйт»), Джастин Дериксон («Школа монстров: Фильм»), Али Фумико Уитни («Девушка из хижины»), Джулиан Хэйг («Ривердэйл»), Микаэлла Рассел («Эхо насилия»), Карди Вонг («Боишься ли ты темноты?») и другие.

Премьера картины в кинотеатрах России состоится 29 августа.

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Фото: Planeta Inform