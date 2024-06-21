Adidas стал официальным партнёром киберспортивного фестиваля Esports World Cup

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Немецкая компания по производству спортивной одежды adidas стала партнёром киберспортивного фестиваля Esports World Cup, который пройдёт в Саудовской Аравии.

В рамках сотрудничества немецкий бренд предоставит участникам соревнований ивента эксклюзивную линейку одежды, приуроченную к проведению фестиваля. Кроме этого, персонал, работающий на EWC, также получит уникальные футболки от adidas.

Эксклюзивная линейка одежды EWC от adidas Фото: соцсети Esports World Cup

Директор по продажам EWC Мохаммед Аль Нимер поделился своими мыслями по поводу данного партнёрства:

Это сотрудничество позволит adidas установить связь со страстными и преданными фанатами, предоставляя уникальную возможность взаимодействия с быстро растущим киберспортивным сообществом. Мы с нетерпением ждём шанса вместе создать инновационный опыт, который порадует фанатов и выведет киберспорт на новый уровень.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн, пройдёт в Саудовской Аравии с 4 июля по 25 августа 2024 года.