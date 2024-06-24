Режиссёр «Не смотрите наверх» хотел снять «Пацанов» в 2008 году — его идею забраковали

Издание Rolling Stone опубликовало большой материал, посвящённый созданию сериала «Пацаны». Сейчас супергеройский проект создателя «Сверхъестественного» Эрика Крипке — один из флагманских сериалов Amazon, однако ещё 16 лет назад голливудские студии отказывались финансировать подобные проекты.

Так, в 2008 году будущий режиссёр «Игры на понижение» и «Не смотрите наверх» Адам Маккей планировал экранизировать оригинальный комикс «Пацаны» в виде трилогии фильмов. У постановщика был готовый сценарий и даже некоторые раскадровки первой картины, однако ни одна студия не дала зелёный свет его проекту. Об этом рассказал Дарик Робертсон, один из создателей комикса.

По его мнению, у Маккея получилась бы отличная трилогия, однако Голливуд не был готов к подобным проектам в 2008 году. Тогда ещё не было доминации Marvel, а киностудии смотрели на супергеройские проекты с опаской. При этом Робертсон не жалеет, что его комикс экранизировали в формате сериала.