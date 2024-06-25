Появились первые фото со съёмок семейного фильма «Горыныч» с Александром Петровым

«Кинопоиск» опубликовал первые фотографии со съёмок фильма «Горыныч». На них можно увидеть актёров, исполняющих главные роли, и декорации.

Фото со съёмок

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Фото: КИНОКОМПАНИЯ «СТВ»

Сюжет расскажет о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Талызина, Алексей Филимонов, Роман Курцын и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Хонин («Кислород»). Ранее говорилось, что в фильме будет несколько особых музыкальных номеров.

Премьера «Горыныча» ожидается в 2025 году. Точная дата пока что не раскрывается.