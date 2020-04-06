Российская фигуристка опять влипла из-за пандемии. Зачем Трусова нарушила карантин

Начало 2020 года у фигуристки сборной России Александры Трусовой не задалось. Сначала был непростой чемпионат Европы, где она выступила не слишком удачно: стала третьей, но и близко не подобралась к максимуму своих возможностей. Потом разбушевался коронавирус и был отменён чемпионат мира, но это коснулось всех фигуристок в равной степени.

И уже во время пандемии Трусова уже два раза влипала в скандальные истории.

Фигуристка Трусова ездила в Египет в разгар эпидемии. Теперь её требуют выгнать из сборной Вместо извинений 15-летняя фигуристка подчищает комментарии. Какой пример она подаёт детям?

«Я, как и все, на карантине»

Впрочем, если говорить точнее, история всего одна, но с продолжением.



Дело в том, что уже после отмены чемпионата мира и объявления ВОЗ о признании эпидемии коронавируса пандемией Трусова вместе с родителями и двумя братьями поехала на отдых в Египет. Свои каникулы на курорте двукратная чемпионка мира среди юниоров никак не афишировала, и всё бы осталось в тайне, если бы российские власти не приняли решение закрывать границы и эвакуировать соотечественников из-за рубежа гуманитарными рейсами. На одном из них 27 марта улетела в Москву и Трусова со своей семьёй. По крайней мере, все имена были в списке пассажиров.

Трусова показала, как тренируется дома вместе с братьями во время самоизоляции

Впрочем, главная претензия не столько в том, что фигуристка с семьёй полетела отдыхать в разгар пандемии (в середине марта в России жёстких запретов ещё не было, а решение, очевидно, принимала не 15-летняя девочка, а её взрослые родители), а в том, что, когда всё раскрылось, Трусова сделала вид, будто ничего не произошло. «Я, как и все, сейчас на карантине, продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ», – объяснила Трусова в видеообращении.



Но что мешало признать ошибку и попросить всех оставаться дома, как это делают многие другие именитые чемпионы с сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Нельзя же совсем потерять форму»

Возможно, мешало то, что сама Трусова дома сидеть не собиралась.



После прибытия из Египта Александра вместе со всей семьёй должна была оставаться на карантине на протяжении двух недель – таковы правила для тех, кто прилетел из-за границы в разгар пандемии. Неважно, есть симптомы или нет, – положенный срок необходимо провести взаперти.



Однако 5 апреля, то есть через девять дней после возвращения в Россию, Трусова выложила на своей страничке в «Инстаграме» видео, где она исполняет аксель в полтора оборота на роликовых коньках. Судя по окружающей обстановке, дело происходит в каком-то парке или сквере.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Видео вызывает целый ряд вопросов. Зачем Трусова нарушила карантин? Почему она находится в парке – это же запрещено, разве нет? В конце концов, зачем было выкладывать это видео?



Ситуацию уже прокомментировал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. «Она прекрасно знает, что должна быть на карантине», – отметил руководитель, но вместе с тем добавил: «Фигуристы, как и все остальные люди, должны соблюдать режим самоизоляции, чем, собственно, спортсмены и занимаются. Конечно, им тяжело. Они пытаются как-то тренироваться. Нельзя же совсем потерять форму».

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Всё так. Вот только катание на роликовых коньках по асфальту в явно не тренировочной одежде вряд ли можно называть поддерживанием спортивной формы. Тренировки проводятся иначе.



Единственным оправданием может быть то, что видео было записано ещё до поездки в Египет, но сама спортсменка ни о чём таком не сообщала. Похоже, кадры свежие.



Кажется, Трусовой пока трудно понять или принять то, что она в свои 15 лет уже должна быть примером. На неё уже смотрят другие дети, хотят быть такой, как она. И Саша, как и любой другой спортсмен высокого уровня, должна быть в их глазах идеальным примером, а не нарушителем.



Но, похоже, и эта история ничему её не научит.

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