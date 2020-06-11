«А где можно отписаться от Медведевой?» Российская фигуристка опять вляпалась в скандал

У чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в последнее время появилась удивительная способность попадать в скандальные истории. То она неудачно пошутит про землетрясение в Японии, то поедет туда же в разгар пандемии и нарвётся на критику, то просто что-то неудачное напишет в социальных сетях. Понятно, что это оборотная сторона мировой популярности, но та же Загитова, кажется, куда реже попадает в подобные передряги.

На днях Медведева опять вляпалась в скандал. Болельщики снова обсуждают не прыжки и тренировки чемпионки мира, а её неоднозначные высказывания и действия.

«Ошибка Земли!»

Дело в том, что Евгения Медведева поддержала американского фигуриста нетрадиционной сексуальной ориентации Адама Риппона, который пожертвовал тысячу долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Все эти слова в одном предложении звучат немного странно, но в целом, вроде бы, ничего страшного, если не знать предысторию.



А предыстория эта заключается в том, что сначала олимпийский чемпион Алексей Ягудин очень жёстко прошёлся по Адаму Риппону и его убеждению, что жизни чернокожих транссексуалов тоже имеют значение. Риппон является активистом движения Black Lives Matter, но при этом просит не забывать и о конкретных сексуальных меньшинствах.



Ягудин, увидев пост американского фигуриста в социальных сетях, не смог сдержать гнева и написал следующее: «Адам! Когда же вы сдохнете?! Ошибка Земли!».

«При чём тут цвет кожи?»

Алексей потом написал развёрнутое сообщение, где извинился и признался, что желать кому-то смерти было очень глупо и неправильно. Но при этом россиянин не отказался от мысли о том, что поддержка фонда чернокожих трансгендеров выглядит необъяснимой.



«В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи чёрным транссексуалам? Причём тут цвет кожи и о какой помощи идёт речь, если они сами выбрали эту дорогу? Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Но я против пропаганды».

Ягудин объяснил свою позицию, на которую имеет полное право. Но Адаму Риппону оказалось этого мало. В его мире есть только одна позиция, и именно она для него остаётся единственно верной. Поэтому Адам ответил Алексею следующим образом:



«Ягудин извинился, но я не принимаю его извинений. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе в задницу».

Риппон: Ягудин может засунуть извинения себе в задницу

Что не так с Медведевой?

Ну а дальше к обсуждению подключилась российская фигуристка.



В конфликте американца и россиянина она заняла позицию первого: «Хорошая попытка, Адам! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом».



Оставив комментарий, Евгения ещё и отписалась от Ягудина в «Инстаграме», выражая таким образом своё несогласие с олимпийским чемпионом. Однако всё это выглядит нелепо и смешно.

«Тебе плевать на нашу страну». Японцев рассердило поведение Медведевой на карантине В интернете даже появилось обращение в посольство России с требованием «забрать её обратно».

Медведева пишет, что Риппон является для неё примером того, как справляться с хейтом. Но если фраза «Может засунуть свои извинения в задницу» является для Медведевой примером, то тут и добавить нечего. А если Евгения поддерживает мысли Риппона, то для неё есть плохие новости.



Так уж вышло, что российские болельщики в заочном споре темнокожих транссексуалов и Ягудина однозначно выбрали сторону второго. Конечно, многие признавали, что желать кому-то смерти неправильно, но с объяснением Алексея мало кто спорил.



А вот Медведеву болельщики в России напротив считают всё более чуждой. Она хоть и периодически признаётся в любви к нашей стране, кажется, всё больше от неё отрывается.

Слишком много ненависти! Почему про Медведеву нужно просто забыть Фамилия одной из самых талантливых фигуристок России всё больше злит болельщиков.

«Как Ягудину теперь жить?»

Читатели «Чемпионата» очень бурно отреагировали на новость о высказывании Медведевой в поддержку фонда чернокожих транссексуалов и отписку от Ягудина.



Вот лишь некоторые яркие комментарии:

«А какова цель «Фонда помощи чернокожим транссексуалам»? Они что, голодают или им одеть нечего? С чего вдруг им помогать надо? Может, на операцию по замене мозгов денег нет?».



«А сейчас уже не модно быть просто нормальным человеком? Надо обязательно быть негром, транссексуалом или каким-то ещё сексуалом?»



«Как же теперь Ягудину жить вообще, когда от него отписалась вечно вторая канадка?»



«А где можно отписаться от Медведевой, а то меня в «Инстаграме» нет?»



«Медведева отписалась от Ягудина и приписалась к транссексуалам».



Без иронии ситуацию воспринимать действительно сложно.



Но похоже, что Медведева уже не понимает, что чернокожие транссексуалы вряд ли её услышат, а миллионы россиян уже услышали и скорректировали своё мнение. К сожалению, это ещё одно пятно на репутации некогда горячо любимой в России фигуристки. Очень жаль.