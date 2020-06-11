«А где можно отписаться от Медведевой?» Российская фигуристка опять вляпалась в скандал

У чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в последнее время появилась удивительная способность попадать в скандальные истории. То она неудачно пошутит про землетрясение в Японии, то поедет туда же в разгар пандемии и нарвётся на критику, то просто что-то неудачное напишет в социальных сетях. Понятно, что это оборотная сторона мировой популярности, но та же Загитова, кажется, куда реже попадает в подобные передряги.
На днях Медведева опять вляпалась в скандал. Болельщики снова обсуждают не прыжки и тренировки чемпионки мира, а её неоднозначные высказывания и действия.
«Ошибка Земли!»
Дело в том, что Евгения Медведева поддержала американского фигуриста нетрадиционной сексуальной ориентации Адама Риппона, который пожертвовал тысячу долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Все эти слова в одном предложении звучат немного странно, но в целом, вроде бы, ничего страшного, если не знать предысторию.
А предыстория эта заключается в том, что сначала олимпийский чемпион Алексей Ягудин очень жёстко прошёлся по Адаму Риппону и его убеждению, что жизни чернокожих транссексуалов тоже имеют значение. Риппон является активистом движения Black Lives Matter, но при этом просит не забывать и о конкретных сексуальных меньшинствах.
Ягудин, увидев пост американского фигуриста в социальных сетях, не смог сдержать гнева и написал следующее: «Адам! Когда же вы сдохнете?! Ошибка Земли!».
«При чём тут цвет кожи?»
Алексей потом написал развёрнутое сообщение, где извинился и признался, что желать кому-то смерти было очень глупо и неправильно. Но при этом россиянин не отказался от мысли о том, что поддержка фонда чернокожих трансгендеров выглядит необъяснимой.
«В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. А что такое фонд помощи чёрным транссексуалам? Причём тут цвет кожи и о какой помощи идёт речь, если они сами выбрали эту дорогу? Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Но я против пропаганды».
Ягудин объяснил свою позицию, на которую имеет полное право. Но Адаму Риппону оказалось этого мало. В его мире есть только одна позиция, и именно она для него остаётся единственно верной. Поэтому Адам ответил Алексею следующим образом:
«Ягудин извинился, но я не принимаю его извинений. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе в задницу».
Что не так с Медведевой?
Ну а дальше к обсуждению подключилась российская фигуристка.
В конфликте американца и россиянина она заняла позицию первого: «Хорошая попытка, Адам! Равняюсь на тебя в том, как нужно справляться с хейтом».
Оставив комментарий, Евгения ещё и отписалась от Ягудина в «Инстаграме», выражая таким образом своё несогласие с олимпийским чемпионом. Однако всё это выглядит нелепо и смешно.
Медведева пишет, что Риппон является для неё примером того, как справляться с хейтом. Но если фраза «Может засунуть свои извинения в задницу» является для Медведевой примером, то тут и добавить нечего. А если Евгения поддерживает мысли Риппона, то для неё есть плохие новости.
Так уж вышло, что российские болельщики в заочном споре темнокожих транссексуалов и Ягудина однозначно выбрали сторону второго. Конечно, многие признавали, что желать кому-то смерти неправильно, но с объяснением Алексея мало кто спорил.
А вот Медведеву болельщики в России напротив считают всё более чуждой. Она хоть и периодически признаётся в любви к нашей стране, кажется, всё больше от неё отрывается.
«Как Ягудину теперь жить?»
Читатели «Чемпионата» очень бурно отреагировали на новость о высказывании Медведевой в поддержку фонда чернокожих транссексуалов и отписку от Ягудина.
Вот лишь некоторые яркие комментарии:
«А какова цель «Фонда помощи чернокожим транссексуалам»? Они что, голодают или им одеть нечего? С чего вдруг им помогать надо? Может, на операцию по замене мозгов денег нет?».
«А сейчас уже не модно быть просто нормальным человеком? Надо обязательно быть негром, транссексуалом или каким-то ещё сексуалом?»
«Как же теперь Ягудину жить вообще, когда от него отписалась вечно вторая канадка?»
«А где можно отписаться от Медведевой, а то меня в «Инстаграме» нет?»
«Медведева отписалась от Ягудина и приписалась к транссексуалам».
Без иронии ситуацию воспринимать действительно сложно.
Но похоже, что Медведева уже не понимает, что чернокожие транссексуалы вряд ли её услышат, а миллионы россиян уже услышали и скорректировали своё мнение. К сожалению, это ещё одно пятно на репутации некогда горячо любимой в России фигуристки. Очень жаль.
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