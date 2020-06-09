Риппон: Ягудин может засунуть извинения себе в задницу

Американский фигурист Адам Риппон жёстко отреагировал на слова россиянина Алексея Ягудина. После того как Риппон сообщил о пожертвовании в пользу фонда помощи темнокожим транссексуалам, Ягудин написал: «Когда же вы сдохнете?». Вскоре российский фигурист извинился и подчеркнул, что не имеет ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Ягудин извинился, но я не принимаю его извинений. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе в задницу», — написал Риппон в «Твиттере».

Американский фигурист сообщил, что после слов Ягудина решил пожертвовать фонду ещё $ 1 тыс. На этот раз Риппон пожертвовал средства от имени Ягудина.