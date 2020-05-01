«Тебе плевать на нашу страну». Японцев рассердило поведение Медведевой на карантине

В интернете даже появилось обращение в посольство России с требованием «забрать её обратно».

Звёздная спортсменка в разгар эпидемии коронавируса пролетает через полмира ради выступления в масштабном шоу, но уже на месте узнаёт об отмене выступлений. Героиня оказывается взаперти в чужой стране, где тайно пробирается на лёд. Противники в бешенстве и готовы на всё, чтобы сорвать планы чемпионки. Они отслеживают каждый её шаг, закидывают оскорблениями в интернете и даже обращаются за помощью к властям.

И это не сюжет нового шпионского триллера, а реальная история, которая разворачивается на наших глазах вокруг двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Так как же популярная фигуристка оказалась в центре скандала? Кого и почему раздражает её пребывание в Японии?

Разбираемся в одной из самых запутанных и таинственных историй времён эпидемии коронавируса.

«Девочка в женщину превращается». Медведева затмила других фигуристок на карантине Женя повторяет за Роналду и помогает больницам. А что остальные российские чемпионки?

Как Медведева оказалась в Японии в разгар эпидемии?

В отличие от многих коллег, Медведева с самого начала эпидемии старалась не выпадать из поля зрения болельщиков. Фигуристка общалась с поклонниками в соцсетях, регулярно выкладывала забавные ролики в TikTok, а 1 апреля сообщила о вынужденном перелёте из Канады в Японию. С 5 по 7 июня Женя должна была кататься в образе персонажа аниме Сейлор Мун в шоу Prism on Ice в японском городе Канагаве, но из-за риска закрытия границ решила отправиться в Страну восходящего солнца заранее.

«Вот так и развозят заразу!» Медведеву раскритиковали за поездки в разгар пандемии А надо бы пожалеть! Фигуристка оказалась взаперти в Японии и неизвестно, когда выберется.

В Японии, предположительно в Токио, спортсменка села на двухнедельный карантин, во время которого занималась благотворительностью, проводила домашние тренировки и продолжала дурачиться в соцсетях. В середине апреля организаторы перенесли шоу на 2021 год, но Медведева покидать Японию не спешила:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За Медведевой устроили слежку

Судя по комментариям под записями Евгении, в Японии не все были довольным тем, что звезда фигурного катания решила посетить их страну в такое непростое время. Но если раньше это были единичные выпады, то в конце апреля ситуация усугубилась. Противники пребывания Медведевой в Японии развернули настоящую кампанию против спортсменки.

В японском сегменте интернета начали распространяться слухи, якобы Медведеву видели в городе Хатинохе на севере страны. Пользователи предположили, что спортсменка отправилась туда, поскольку в префектуре Аомори не действовало чрезвычайное положение, и не были закрыты катки. На спортсменку устроили чуть ли не охоту.

Кто-то уверял, что заметил фигуристку в супермаркете, кто-то наблюдал её в непосредственной близости от катка Flat Arena. А одна японская «мисс Марпл» сопоставила фон на фото Медведевой с интерьером отеля, расположенного в 10 минутах езды от ледовой арены, и пришла к однозначному выводу: фигуристка прибыла в Хатинохе для тренировок на работающем катке. Ужас-то какой!

Кто и зачем призвал выгнать Медведеву из Японии?

Но и на этом «доброжелатели» Медведевой не успокоились. Пользователь «твиттера» с ником etsuko666 разместил ни много ни мало обращение к посольству России в Японии с требованием «забрать её обратно в Россию». Забавно, что в гневном сообщении говорится, что действиями Жени «разозлены все японцы», а не одна ярая фанатка Юдзуру Ханю, ревнующая его тренера Брайана Орсера к другой звёздной ученице. Как видите, Медведеву не любят не только фанаты Загитовой.

«Заберите её в Россию». Евгению Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии

Как ни смешно, приходится признать, что обращение жительницы Японии напрямую к посольству России вывело скандал на международный уровень. Требования выгнать спортсменку из страны облетели многие СМИ, хотя сама запись никакой серьёзной поддержки у пользователей «Твиттера» не снискала. Куда больший отклик получила публикация самой Медведевой, выложившей фрагмент программы «Мемуары Гейши» в японском парке во время цветения сакуры.

Некоторые пользователи расценили запись как доказательство нарушения режима самоизоляции и рассердились. На Женю обрушился вал негативных комментариев не только от японцев – много критики было и на русском языке. Сейчас в Японии сакура уже отцвела, поэтому видео снято либо в начале апреля в Токио, либо в 20-х числах в Хатинохе.

Медведевой пришлось закрыть комментарии

На новом месте пребывания (если Медведева действительно приехала в Хатинохе) спортсменка должна была провести на карантине две недели, однако в Японии правила далеко не так строги, как в России, и люди имеют право выходить на улицу. Тем не менее реакция была настолько резкой, что комментарии под этой и другими последними записями фигуристки были закрыты.

«Нам больно это видеть. Как ты можешь публиковать это видео? Ты стараешься казаться человеком, который любит Японию, но это доказывает, что на самом деле тебе плевать на нашу страну», — написал пользователь, чья страница вскоре была удалена.

Допускаю, что в Японии действительно есть недовольные тем, что иностранная спортсменка приехала к ним в страну во время эпидемии и, по свидетельствам очевидцев, посещает общественные места в период карантина. Однако подавляющее большинство негатива исходит либо от фанатов других фигуристов и фигуристок, либо от ботов с фейковых страниц. Кому-то явно хочется нагнетать атмосферу вокруг Медведевой.

Медведева больше часа издевалась над фанатами. А в итоге послала всех… в магазин! Или она просто троллила Загитову?

Медведева снова проиграла коронавирусу?

Женя на самом деле оказалась в непростой ситуации. Чрезвычайное положение в префектуре Аомори было введено только с 29 апреля. До этого катки в регионе работали и принимали всех желающих. Да, Татьяна Тарасова сказала, что Медведева «тренируется с японскими девочками», но вряд ли слова находящегося в России специалиста можно воспринимать как доказательство того, что спортсменка уже выходит на лёд.

Вполне возможно, что Женя и правда сменила место пребывания ради легальных (!) ледовых тренировок, которые должны были начаться по окончании двухнедельного карантина.

В таком случае спортсменке можно только посочувствовать, ведь она уже во второй раз не смогла обхитрить эпидемию, да ещё и подверглась некрасивой атаке хейтеров. Остаётся надеяться, что у этого запутанного триллера всё-так будет хеппи-энд.