Соперница Медведевой и Загитовой стремится к титулу «Мисс мира». Эффектная Габи Дэйлман

Российские поклонники фигурного катания на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане были так увлечены сражением Евгении Медведевой и Алины Загитовой за золото Игр, что практически не замечали их соперниц, особенно тех, которые занимали места во втором десятке.



А стоило бы. Эффектная канадка Габриэль Дэйлман, занявшая в личных соревнованиях 15-е место, в командных помогла своей сборной добраться до золотых медалей.

Казалось бы, титул олимпийского чемпиона – недостижимая цель миллионов людей. Но добившись её, Габи устремилась к новой высоте. Теперь она вступила в борьбу за звание самой красивой девушки планеты. Первый шаг на пути к титулу «Мисс мира» уже сделан.

Неудача в Сочи и первые успехи

Уже в 16-летнем возрасте Габриэль сумела отобраться на Олимпийские игры в Сочи. В командные соревнования тренеры поставить её не решились, но она получила шанс проявить себя в личном зачёте, где заняла невысокое 17-е место.



Новый олимпийский цикл начался успешно. В 2015 году она выиграла чемпионат Канады, а уже в 2017 году пыталась навязать самой Евгенией Медведевой борьбу за золото чемпионата мира. Это сражение канадка проиграла, но и бронза чемпионата мира – результат достойный.

Но главный успех в карьере ждал девушку на Олимпиаде-2018. На сей раз Габриэль попала в состав сборной Канады в командных соревнованиях и помогла стране выиграть золотые медали.



К слову, Габриэль является ученицей Брайана Орсера, поэтому до начала эпидемии она пересекалась на тренировках с россиянкой Евгенией Медведевой, которая тоже работает с канадским специалистом. Вот так судьба свела бывших соперниц по чемпионату мира.

«Бывают дни, когда я не могу встать с кровати»

После больших успехов порой наступает опустошение. Дэйлман, став олимпийской чемпионкой, впала в депрессию, у неё выявили пищевое расстройство и синдром дефицита внимания и гиперактивности.



«Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или же набрасываюсь на людей безо всякой причины, потому что не могу контролировать свои эмоции. Я даже не понимаю, что со мной происходит. Самое плохое, что каждый день всё по-разному, и никто не может понять, что ты чувствуешь. Это полный отстой!» – рассказывала канадка о своём состоянии.

«Я всё ещё боюсь рассказать свою историю»

Процесс восстановлению получился непростым. Но Дэйлман справилась с болезнью и вернулся к тренировкам, хотя до сих пор не готова откровенно рассказать обо всём, что с ней происходило после Олимпиады-2018.



«Я всё ещё боюсь рассказывать свою историю и никогда не расскажу её полностью. Но если я расскажу немного о том, через что прошла, и это поможет хотя бы одному человеку, тогда стоит столкнуться со своими страхами».

«Я хочу стать примером для подражания»

Канадка, победив депрессию, видимо, решила жить на полную катушку. Габриэль заявилась на конкурс красоты «Мисс Онтарио», который является квалификационным отбором на конкурс «Мисс Канада».



«Я участвую, потому что хочу стать еще большим вдохновителем, примером для подражания и защитой для каждого. Чтобы что-то изменить, чтобы помочь людям, быть там для людей и вернуть это всем вам! Вы знаете мою историю».

И она победила!

Многие скептически относились к её шансам на конкурсе красоты, полагая, что профессиональная спортсменка не сможет конкурировать с девушками, для которых такие конкурсы смысл жизни. Однако Габриэль не просто справилась, но и победила.



Теперь она готовится принять участие уже в национальном конкурсе «Мисс Канада». Габи настроена на победу и хочет пробиться на конкурс «Мисс мира». Судя по её настрою, это реально!

«Я до сих пор не могу в этом поверить. Это какой-то сон. Большая честь для меня представлять Онтарио на национальном конкурсе красоты. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал меня».



Дэйлман с пользой использует паузу в международных соревнованиях по фигурному катанию. И кто знает, может быть, в следующей Олимпиаде примет участие настоящая «Мисс мира»?