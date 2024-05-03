Малинин признался, что хотел перейти в футбол после непопадания на чемпионат США — 2018

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин заявил, что раздумывал об уходе из фигурного катания и переходе в футбол после того, как не смог пройти отбор на чемпионат США 2018 года.

«Я был разочарован в себе. Конечно, мои родители тоже были немного расстроены тем, что у меня ничего не получилось. Я был близок к тому, чтобы просто сказать: «Ничего не получится. Я просто хочу остановиться и уйти в футбол»», — сказал Малинин в интервью The Guardian.

При это Малинин добавил, что его родители, уроженцы России Татьяна Малинина и Роман Скорняков, заставили фигуриста взять себя в руки и вернуться к тренировкам.

«И я подумал: «Ладно, такое случается». Не всегда у тебя идеальные коньки или программы. Мне просто нужно перенастроиться и подготовиться к следующему сезону», — добавил Малинин.

Напомним, сейчас Малинин является двукратным чемпионом США (2023, 2024 года).