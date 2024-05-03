Илья Малинин предположил, какую профессию выберет, когда закончит с фигурным катанием

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин предположил, какую профессию он может выбрать в будущем, когда решит закончить с фигурным катанием.

«Я люблю играть в видеоигры. Мне нравится кататься на скейтборде, на велосипеде, нравится рисовать. Я всегда стараюсь научиться чему-то новому. Я хочу изучать архитектуру и дизайн интерьера. Конечно, всё может измениться. Но в будущем я определённо хотел бы общаться с людьми, которые являются не только моими друзьями по фигурному катанию. Ведь тогда я мог бы иметь совсем иной взгляд на многие вещи, на мир в целом, а также окончательно сменить специальность, например, заняться компьютерными технологиями или даже созданием видеоигр», — сказал Малинин в интервью The Guardian.

Также Малинин добавил, что и сейчас, во время карьеры фигуриста, он не хочет исключительно погружаться в спорт, поэтому воздерживается от перехода на онлайн-обучение, которое предпочитают многие спортсмены мирового уровня, и посещает государственную среднюю школу в Вирджинии.