Тренер Алексей Мишин выпустит новую книгу о фигурном катании «Фигурное катание. Азбука начинающего фигуриста от выдающегося тренера. Воспоминания о времени и о себе». Информация об этом появилась в официальных социальных сетях группы Мишина.

«Отличные новости в пятницу с утра! Совсем скоро выйдет книга нашего любимого профессора Алексея Николаевича Мишина. В книге описывается техника фигурного катания на коньках, даются практические советы по овладению этим видом спорта. Книга адресована прежде всего начинающим фигуристам, а также она будет полезна тренерам, преподавателям и широкому кругу любителей фигурного катания на коньках, которым она поможет лучше разбираться в этом виде спорта», — написано в соцсетях группы Мишина.

Напомним, Алексей Мишин написал уже несколько книг о фигурном катании. Как ранее отмечал специалист, по ним он учил своих спортсменов, в том числе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.