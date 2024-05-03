Экс-россиянин Десятов: очень скучаю по своим друзьям из Москвы

Американский фигурист русского происхождения Иван Десятов, выступающий в танцах на льду в паре с Изабеллой Флорес, признался, что скучает по друзьям из Москвы.

«Когда я только приехал, мой английский был на нулевом уровне. Когда Белла мне что-то говорила, я ничего не понимал.

Можно приспособиться — изучить культуру, язык. Просто трудно найти друзей. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я нашёл много русскоговорящих людей, которые переехали в Америку один или два года назад. Большинство из них — украинцы, но это не проблема, все культуры здесь замечательные, и это не имеет ничего общего с тем, что происходит в политике», — приводит слова Десятова A Divine Sport.

Напомним, изначально Десятов выступал за Россию с Екатериной Андреевой. Но олимпийский сезон дуэт провёл под флагом Беларуси, а затем Десятов переехал в США и с июня 2022-го выступает в паре с Флорес.