Четверной прыжок в 36 лет – реально? Потрясающая Савченко готовится к шестой Олимпиаде

Алёна тренирует сложнейшие прыжки, не подвластные большинству фигуристок. А ведь она совсем недавно стала мамой!

Фигурное катание окружает множество штампов. Среди самых популярных: четверные прыжки – удел маленьких девочек до переходного возраста, парницы априори уступают одиночницам в технике, а вернуться на лёд после рождения ребёнка почти невозможно.

Но олимпийская чемпионка Алёна Савченко смеётся стереотипам в лицо.

36-летняя фигуристка успешно осваивает сложнейшие прыжки, неподвластные большинству молодых одиночниц, и начала подготовку к своей шестой Олимпиаде. И, кстати, её очаровательной дочери Амилии нет и годика. Просто потрясающая спортсменка!

Так в чём же феномен главного долгожителя современного фигурного катания?

Ускользающая мечта

Российским болельщикам турнир спортивных пар на Олимпиаде в Сочи запомнился потрясающими прокатами Татьяны Волосожар и Максима Транькова, но триумфу одних почти всегда сопутствует драма других. Пятикратные чемпионы мира Алёна Савченко и Робин Шолковы снова дрогнули на Олимпиаде. Точнее, дрогнул партнёр, упавший в самом начале произвольной программы. Отчаянно пытаясь спасти положение, Алёна отважилась на невероятно сложный выброс тройной аксель, но упала.

В итоге Алёна и Робин довольствовались лишь бронзой, а вскоре партнёр объявил о завершении карьеры и отправился тренировать российских фигуристов в группе Нины Мозер. Казалось, Савченко ничего не остаётся, как завершить карьеру, пополнив печальный список ярких и талантливых фигуристок, которым так и не покорилось золото Олимпиады.

Несмотря на то что Алёна выступала за другую страну и годами была главной соперницей российских пар, не сопереживать ей было невозможно. Слишком долго и упорно она следовала за своей мечтой, слишком много трудных решений приняла на своём пути.

Олимпийское невезение Савченко

Проявлять характер и упорство Савченко приходилось с детства. Каждый день девочка на автобусе ездила из родного Обухова на тренировки в Киев, а расходы на коньки и платья ложились на скромный бюджет её многодетной семьи. И даже первые успехи в паре со Станиславом Морозовым не сильно изменили ситуацию. Тем не менее Алёна и Станислав выиграли юниорский чемпионат мира 2000 года и постепенно вошли в элиту парного катания, но на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити стали лишь 15-ми.

После травмы Морозова Савченко решила искать нового партнёра и даже договорилась с россиянином Антоном Нименко. Алёна готова была и дальше представлять Украину, однако не получила поддержки от федерации и задумалась о смене спортивного гражданства. Подходящий вариант нашёлся в Германии, где тренер Инго Штойер как раз находился в поисках партнёрши для Робина Шолковы.

Фигуристы быстро составили красивый дуэт и обозначили высокие притязания. Шестое место на Олимпиаде в Турине были только предвестником многочисленных побед на чемпионатах Европы и мира, но ни в Ванкувере, ни в Сочи подняться выше третьего места немцам не удалось. Оба раза Савченко и Шолковы были в числе основных фаворитов, но сыпались под давлением и срывали прыжки.

Золото с пятой попытки

За четыре Олимпиады Алёне так и не удалось испытать победные эмоции, но фигуристка и не думала останавливаться. Савченко не побоялась начать всё с нуля в 30 лет, и на этот раз всё сложилось просто идеально. Хотя поначалу к перспективам её дуэта с малоизвестным французом Бруно Массо специалисты относились скептически. Французская федерация чинила своему спортсмену препятствия, а сам он на фоне партнёрши смотрелся неуклюжим и сильно уступал ей в классе.

Новой паре удавалось подниматься на пьедестал крупных турниров в основном за счёт колоссального мастерства партнёрши, но перед олимпийским сезоном Бруно резко прибавил и наконец-то стал оправдывать доверие Алёны. Тем не менее в Пхёнчхане Савченко и Массо не были фаворитами, а после короткой программы занимали четвёртое место из-за ошибки партнёра. Всё изменило блестящее выступление в произвольной, благодаря которому 34-летняя Алёна Савченко с пятой попытки завоевала золото Олимпийских игр.

Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры Рыдать теперь можно сколько угодно. Но за слёзы и ошибки медали не дают. Всё было в руках российских фигуристов, но руки задрожали…

Возвращение на лёд после родов

На постолимпийском чемпионате мира Алёна и Бруно подтвердили статус сильнейшей пары планеты, установив два мировых рекорда. Идеальное завершение долгой и успешной карьеры, не правда ли? Но похоже у Савченко иное мнение на этот счёт!

После сезона-2017/2018 Алёна действительно сделала паузу, но лишь для того, чтобы стать мамой. В сентябре 2019 года у фигуристки и её супруга Лиама родилась дочь Амилия. Всего через несколько месяцев фигуристка вернулась на лёд для подготовки к шоу, однако о намерении возобновить соревновательную деятельность предпочитала не говорить. Многое будет зависеть от поиска спонсоров и желания самого Массо, ведь найти нового партнёра за полтора года до Олимпиады невозможно.

Сложнейшие прыжки в 36 лет

И всё же, судя по последним новостям, Савченко планирует вернуться на лёд. Об этом сказал глава Союза конькобежцев Германии Удо Донсдорф, да и сама спортсменка не скрывает, что возобновила активные тренировки. Недавно в «инстаграме» Савченко появились видео попыток тройного акселя и четверного тулупа – сложнейших элементов для любой одиночницы, не говоря уже о парницах. Для одних только шоу такие прыжки никто не тренирует.

Да, пока Алёна исполняет их на «удочке», но, зная её упорство и целеустремлённость, легко предположить, что скоро страховка ей не понадобится. Эта фигуристка умеет разрушать стереотипы и двигаться вперёд, когда другие останавливаются.

В случае попадания на Игры-2022 Алёна станет первым человеком за всю историю фигурного катания, принявшим участие в шести Олимпиадах. А если ей покорится тройной аксель, то она вполне может включиться в борьбу за медали в одиночном катании.

Так что через два года в Пекине нас может ожидать битва поколений. И кто будет сильнее?