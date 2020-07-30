«Наша девочка стала мамой». Как живёт Юлия Липницкая после рождения ребёнка

В 2014 году 15-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала главной спортсменкой России. На Олимпиаде в Сочи трогательный образ «девочки в красном пальто» покорил миллионы людей по всему миру, но восхищение быстро сменилось сочувствием.

Жёсткое испытание деньгами и славой, мучительная борьба с лишним весом, болезненное расставание с тренером Тутберидзе и сплошное разочарование на турнирах. Ко всему этому юная российская звёздочка оказалась не готова, и её уход из спорта в 19 лет никого не удивил.



Болельщики опасались, что Юле будет непросто адаптироваться к нормальной жизни, но, кажется, именно сбросив бремя всенародной любви, Липницкая смогла стать по-настоящему счастливой. А совсем недавно у фигуристки и её молодого человека появилась дочка.



Как же живёт золотая девочка Сочи Юля Липницкая после рождения ребёнка?

«Слава сильно меня выжала». Грустная история олимпийской чемпионки Юлии Липницкой «Девочка в красном пальто» покорила миллионы сердец на Олимпиаде в Сочи. Куда она пропала после яркой победы?

Свободная жизнь Липницкой

После завершения карьеры Юлия признавалась, что ей было трудно смириться с огромным вниманием к своей персоне со стороны СМИ и болельщиков. Поэтому, когда её популярность стала стремительно падать, девушка наконец-то почувствовала себя свободной.



Пока все увлечённо следили за битвой Загитовой и Медведевой в Пхёнчхане, а затем смаковали скандальный уход Жени от Тутберидзе, Липницкая вместе с другой чемпионкой Сочи Еленой Ильиных основала собственную академию и колесила по миру с мастер-классами. Впервые за долгое время Юля получила возможность заниматься тем, что по душе именно ей, а не тренеру или маме.

Незапланированная новость о беременности

Активное участие в работе академии принимал и другой бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юля тренировалась в группе Тутберидзе ещё до Олимпиады в Сочи. А в июне 2020 года стало известно, что пара ждёт пополнения. Хотя Липницкая и Тарасенко публично свои отношения не афишировали, они вместе уже много лет и, если верить слухам, даже успели пожениться.



Юлия собиралась предать огласке новость о своей беременности на одном из телеканалов, с которым заключила эксклюзивное соглашение, однако её планы были нарушены. Информация стала достоянием общественности на несколько дней раньше.



«Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — приводили тогда слова Липницкой «Аргументы и факты».

Юлия Липницкая ждёт ребёнка от фигуриста. Трогательная история любви учеников Тутберидзе Владимир Тарасенко познакомился с будущей чемпионкой ещё до Олимпиады в Сочи.

Липницкая показала дочь спустя месяц

В отличие от новости про беременность, появление на свет первенца Юлии удалось сдержать в секрете. 27 июля Липницкая сама опубликовала фотографию с Тарасенко и дочерью Каталиной, отметив, что девочка родилась месяц назад.



Спустя пару дней олимпийская чемпионка поделилась с подписчиками снимком с прогулки, на котором малышка находится в коляске.



«Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке!» – написала Липницкая.

Пользователи ещё раз поздравили спортсменку со счастливым событием, а также засыпали комплиментами по поводу её внешности. Многие болельщики подметили, что рождение ребёнка преобразило Юлию:



— Как похорошела! Быть мамой тебе очень к лицу;



— Сразу повзрослела, очень красивая;



— Какая красавица, даже и не скажешь, что недавно родила.

«Девочка выросла»

Чем дальше сочинский триумф Липницкой, тем меньше людей следят за её жизнью. Кто-то переключился на других фигуристок, кто-то вообще охладел к фигурному катанию. Однако самые преданные поклонники её таланта по-прежнему поддерживают Юлию и считают её уникальной. Им особенно трудно свыкнуться с тем, что «девочка в красном пальто» выросла и уже сама стала мамой.



— Даже не верится, что наша девочка стала мамой.



— Наша девочка выросла.



После рождения ребёнка Липницкая продолжает тесное общение с Еленой Ильиных. Теперь у олимпийских чемпионок есть как минимум на одну тему для разговоров больше: в семье Елены тоже совсем недавно произошло пополнение – родился сын Мир.