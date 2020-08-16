«Я сейчас умру». Как фигуристку Слуцкую нагло засудили на Олимпиаде в США

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити судьи цинично «опустили» фигуристку Ирину Слуцкую под малоизвестную 16-летнюю американку и фактически украли у России первое олимпийское золото в женском одиночном катании. При виде оценок россиянка смогла лишь вымолвить: «уроды». С ней была согласна вся страна. Но никто не сделал ничего, чтобы защитить нашу спортсменку от беспредела.
Почему же неминуемый исторический триумф Слуцкой обернулся жёстким позором российского спорта?
Слуцкая не фаворит
Слуцкая не была фаворитом Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Ирина всё чаще «поджимала» американскую чемпионку Мишель Кван на крупных стартах, но золото домашних Игр должно было достаться именно Мишель. Об этом перешёптывались в кулуарах и открыто заявляли в западной прессе. Слуцкой же была уготована борьба за медали с американскими подростками Сашей Коэн и Сарой Хьюз.
Фото: Getty Images
Сама Ирина тоже понимала, что даже при идеальном катании победить в Солт-Лейк-Сити ей будет невероятно трудно. Но всё же она не собиралась сдаваться раньше времени и делала всё, чтобы максимально повысить свои шансы. Перед олимпийским сезоном Слуцкая доверила постановку произвольной программы знаменитому итальянскому хореографу Джузеппе Арене. Приучившая зрителей к лёгким и весёлым программам фигуристка, примерила на себя глубокий и лирический образ героини опера «Тоска».
Многие уверены, что это была лучшая программа за долгую карьеру Слуцкой. Но и смелого перевоплощения для победы над судейским заговором оказалось недостаточно.
Слуцкая должна была проиграть честно
Женские соревнования закрывали программу турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Ягудин уже расправился с Плющенко, Лобачёва и Авербух не без споров уступили французам в танцах. Бережная и Сихарулидзе уже подверглись унизительной повторной церемонии вручения наград в парах, и за кулисами Олимпиады всерьёз обсуждался вариант демарша всей сборной России.
В такой ситуации ещё один скандал вокруг российских спортсменов был для МОК крайне нежелательным, но и оставить США без единственного золота в фигурном катании организаторы не могли. Оставалась надеяться, что трём американкам всё-таки удастся остановить Слуцкую без явной помощи арбитров.
Судьи подстраховались Однако вмешиваться судьям пришлось уже в короткой программе. Кван недокрутила тройной флип и уступила Слуцкой по технике, зато каким-то странным образом оказалась выше россиянки по артистизму. А один судейский голос решил вопрос о промежуточном лидере в пользу хозяйки льда.
Фото: Getty Images
Было в тот день и ещё одно удивительное судейское решение, но внимание на него обратили лишь по окончании всего турнира. 16-летняя Сара Хьюз, откатавшая программу чисто, но без блеска, опять же благодаря второй оценке обошла нашу Марию Бутырскую в споре за четвёртую позицию. И только через два дня стало ясно, что эта маленькая хитрость определила судьбу олимпийского золота.
Крах американских надежд
Если в короткой программе судьям ещё удалось следовать плану, то в произвольной сценарий разлетелся вдребезги. Из трио американок откататься чисто удалось лишь Хьюз, которая представляла для Слуцкой наименьшую угрозу. Саша Коэн упала, а настоящим шоком для переполненных трибун стал срыв Кван. В «кисс энд край» Мишель рыдала, осознавая, что так и не станет олимпийской чемпионкой, а дети в это время нарочито долго убирали со льда игрушки и цветы. Пауза затягивалась неспроста, ведь следующей кататься предстояло Слуцкой. В очередной раз проехав мимо тренера, Ирина обронила: «Я сейчас умру».
Российские болельщики тоже изнемогали от ожидания. Никто не сомневался, что безошибочный прокат сделает Ирину Слуцкую первой российской чемпионкой Олимпиады в фигурном катании. Ну в самом деле, не хватит же у судей наглости «опустить» россиянку под 16-летнюю американку, напрочь лишённую артистизма! Но с чем-чем, а с наглостью в тот вечер у судей проблем не возникло.
Преступление против спорта
Прокат Слуцкой не был идеальным, но для победы этого и не требовалось. Тем более помарка на выезде с флипа не помешала Ирине превзойти Хьюз по технике. Когда первую оценку вывели на экран, российские болельщики выдохнули: «Ну слава богу». Но спустя мгновение радость сменилась негодованием. По артистизму Слуцкую посмели «опустить» под Хьюз, хотя раньше в этом компоненте Сара с Ириной и рядом не стояла. Да, груз ответственности не дал россиянке раскрепоститься полностью, но 5,6 от двух арбитров – это преступление против честного спорта!
Фото: Getty Images
И снова, как и в короткой программе, Слуцкую отправил на второе место один судейский голос. Пока американские зрители праздновали щедрый судейский подарок, потрясённая Слуцкая лишь смогла выдохнуть: «Уроды». И это ещё очень мягко сказано.
Бороться за Слуцкую не стали
К сожалению, помимо судейского беспредела Слуцкой пришлось столкнуться и с предательством. Защищать выдающуюся российскую фигуристку никто и не собирался. Оба протеста, поданные федерацией, запоздали, а потому уже никак не могли повлиять на исход соревнований. Поговаривают, что бороться за Слуцкую не стали, поскольку это нарушило достигнутые заранее договорённости. И это жёсткий позор российского спорта.
Спустя два месяца после Игр в Солт-Лейк-Сити Слуцкая выиграет чемпионат мира с высоченными баллами за артистизм. К сожалению, сравнить их с оценками Хьюз не получилось, поскольку юная американка турнир в Нагано проигнорировала, а вскоре и вовсе завершила карьеру.
И если для американцев Сара – «золотая девочка Солт-Лейка», то для нас она всегда будет той, кто украл заслуженное олимпийское золото у Ирины Слуцкой.
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