«Я сейчас умру». Как фигуристку Слуцкую нагло засудили на Олимпиаде в США

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити судьи цинично «опустили» фигуристку Ирину Слуцкую под малоизвестную 16-летнюю американку и фактически украли у России первое олимпийское золото в женском одиночном катании. При виде оценок россиянка смогла лишь вымолвить: «уроды». С ней была согласна вся страна. Но никто не сделал ничего, чтобы защитить нашу спортсменку от беспредела.

Почему же неминуемый исторический триумф Слуцкой обернулся жёстким позором российского спорта?

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Слуцкая не фаворит

Слуцкая не была фаворитом Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Ирина всё чаще «поджимала» американскую чемпионку Мишель Кван на крупных стартах, но золото домашних Игр должно было достаться именно Мишель. Об этом перешёптывались в кулуарах и открыто заявляли в западной прессе. Слуцкой же была уготована борьба за медали с американскими подростками Сашей Коэн и Сарой Хьюз.

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Сама Ирина тоже понимала, что даже при идеальном катании победить в Солт-Лейк-Сити ей будет невероятно трудно. Но всё же она не собиралась сдаваться раньше времени и делала всё, чтобы максимально повысить свои шансы. Перед олимпийским сезоном Слуцкая доверила постановку произвольной программы знаменитому итальянскому хореографу Джузеппе Арене. Приучившая зрителей к лёгким и весёлым программам фигуристка, примерила на себя глубокий и лирический образ героини опера «Тоска».



Многие уверены, что это была лучшая программа за долгую карьеру Слуцкой. Но и смелого перевоплощения для победы над судейским заговором оказалось недостаточно.

Слуцкая должна была проиграть честно

Женские соревнования закрывали программу турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Ягудин уже расправился с Плющенко, Лобачёва и Авербух не без споров уступили французам в танцах. Бережная и Сихарулидзе уже подверглись унизительной повторной церемонии вручения наград в парах, и за кулисами Олимпиады всерьёз обсуждался вариант демарша всей сборной России.

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В такой ситуации ещё один скандал вокруг российских спортсменов был для МОК крайне нежелательным, но и оставить США без единственного золота в фигурном катании организаторы не могли. Оставалась надеяться, что трём американкам всё-таки удастся остановить Слуцкую без явной помощи арбитров.

«Я живу только благодаря гормонам». Что случилось с великой Ириной Слуцкой? «Жить хочешь? Глотай 10 таблеток преднизолона», — безапелляционно сказал фигуристке врач. Конечно, она хочет жить.

Судьи подстраховались Однако вмешиваться судьям пришлось уже в короткой программе. Кван недокрутила тройной флип и уступила Слуцкой по технике, зато каким-то странным образом оказалась выше россиянки по артистизму. А один судейский голос решил вопрос о промежуточном лидере в пользу хозяйки льда.

Фото: Getty Images

Было в тот день и ещё одно удивительное судейское решение, но внимание на него обратили лишь по окончании всего турнира. 16-летняя Сара Хьюз, откатавшая программу чисто, но без блеска, опять же благодаря второй оценке обошла нашу Марию Бутырскую в споре за четвёртую позицию. И только через два дня стало ясно, что эта маленькая хитрость определила судьбу олимпийского золота.

Крах американских надежд

Если в короткой программе судьям ещё удалось следовать плану, то в произвольной сценарий разлетелся вдребезги. Из трио американок откататься чисто удалось лишь Хьюз, которая представляла для Слуцкой наименьшую угрозу. Саша Коэн упала, а настоящим шоком для переполненных трибун стал срыв Кван. В «кисс энд край» Мишель рыдала, осознавая, что так и не станет олимпийской чемпионкой, а дети в это время нарочито долго убирали со льда игрушки и цветы. Пауза затягивалась неспроста, ведь следующей кататься предстояло Слуцкой. В очередной раз проехав мимо тренера, Ирина обронила: «Я сейчас умру».



Российские болельщики тоже изнемогали от ожидания. Никто не сомневался, что безошибочный прокат сделает Ирину Слуцкую первой российской чемпионкой Олимпиады в фигурном катании. Ну в самом деле, не хватит же у судей наглости «опустить» россиянку под 16-летнюю американку, напрочь лишённую артистизма! Но с чем-чем, а с наглостью в тот вечер у судей проблем не возникло.

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Преступление против спорта

Прокат Слуцкой не был идеальным, но для победы этого и не требовалось. Тем более помарка на выезде с флипа не помешала Ирине превзойти Хьюз по технике. Когда первую оценку вывели на экран, российские болельщики выдохнули: «Ну слава богу». Но спустя мгновение радость сменилась негодованием. По артистизму Слуцкую посмели «опустить» под Хьюз, хотя раньше в этом компоненте Сара с Ириной и рядом не стояла. Да, груз ответственности не дал россиянке раскрепоститься полностью, но 5,6 от двух арбитров – это преступление против честного спорта!

Фото: Getty Images

И снова, как и в короткой программе, Слуцкую отправил на второе место один судейский голос. Пока американские зрители праздновали щедрый судейский подарок, потрясённая Слуцкая лишь смогла выдохнуть: «Уроды». И это ещё очень мягко сказано.

Бороться за Слуцкую не стали

К сожалению, помимо судейского беспредела Слуцкой пришлось столкнуться и с предательством. Защищать выдающуюся российскую фигуристку никто и не собирался. Оба протеста, поданные федерацией, запоздали, а потому уже никак не могли повлиять на исход соревнований. Поговаривают, что бороться за Слуцкую не стали, поскольку это нарушило достигнутые заранее договорённости. И это жёсткий позор российского спорта.



Спустя два месяца после Игр в Солт-Лейк-Сити Слуцкая выиграет чемпионат мира с высоченными баллами за артистизм. К сожалению, сравнить их с оценками Хьюз не получилось, поскольку юная американка турнир в Нагано проигнорировала, а вскоре и вовсе завершила карьеру.



И если для американцев Сара – «золотая девочка Солт-Лейка», то для нас она всегда будет той, кто украл заслуженное олимпийское золото у Ирины Слуцкой.