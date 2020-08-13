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Ирина Слуцкая: в конце 90-х к нам очень предвзято относились, исходило это от американцев

Ирина Слуцкая: в конце 90-х к нам очень предвзято относились, исходило это от американцев
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась воспоминаниями о сложностях, с которыми сталкивались российские спортсмены. По словам Слуцкой, некоторое время к россиянам относились предвзято.

«Времена были разные, и действительно в конце 90-х – начале 2000-х к нам очень предвзято относились. И это исходило всё же от американцев. Например, наших, особенно девчонок, никогда не пускали на наивысшие ступени, пьедесталы. Все помнят мою борьбу с американкой, все помнят Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити и скандал со спортивной парой из этого города. Обидно, что ты как спортсмен, будучи фактически даже на две головы выше, на том континенте никогда не мог победить», — цитирует Слуцкую «Собеседник».

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