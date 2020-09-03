«Скажут, развели нищету». Как живут сёстры и брат тренера Этери Тутберидзе

В какой бы области человек ни добился успеха, вместе со славой приходит и повышенное внимание к его личной жизни. Лучший тренер мира по фигурному катанию Этери Тутберидзе проверила это на себе. Болельщиков интересуют не только методы работы Этери Георгиевны и результаты её учениц, но и то, чем «железная леди» дышит за пределами катка.

Тутберидзе с особым трепетом относится к своей большой семье и неохотно приоткрывает завесу личной жизни, но кое-что о её родственниках всё-таки известно. А одна из сестёр знаменитого тренера даже стала героиней скандала и почувствовала весь гнев фанатов Алины Загитовой.

Рассказываем, чья поддержка помогает Этери Тутберидзе выдерживать многочисленные жизненные испытания.

Ползала по льду, пережила теракт, каталась у Тарасовой. Какой фигуристкой была Тутберидзе Путь к великим победам начинался в приюте для бедняков.

Пятая по возрасту, первая по славе

Хэштег с этой пословицей сопровождает одну из публикаций в «инстаграме» Тутберидзе. Этери часто подчёркивает, насколько для неё важна поддержка родных. По иронии судьбы, именно пятый и последний ребёнок в семье Георгия и Этери Тутберидзе прославил эту фамилию на весь мир. У звёздного тренера три старшие сестры и брат, к которому она ближе всего по возрасту.

«По наследству» мне переходила мальчиковая одежда, которую я просто не переносила. Как назло, брат любил светло-зеленый цвет – хаки. По большому счёту мы не нуждались ни в чём. Папа брался за любую работу. Он часто повторял, что наши дети должны быть одеты лучше всех. «Если в семье один ребёнок, никто не посмотрит, что на нём. А там, где пятеро, скажут, развели нищету», — говорил он маме», — рассказывала Тутберидзе в интервью сайту ФФККР.

Сёстры будущей фигуристки, Ангелина, Мила и Марина, учились в спецшколах с языковым уклоном, осваивали музыкальные инструменты и занимались рисованием, а брат Пётр серьёзно увлекался футболом. Этери в раннем детстве влюбилась в фигурное катание, но параллельно с постоянными тренировками успела окончить музыкальную школу по классу фортепиано.

Где живут сёстры и брат Этери Тутберидзе?

Разностороннее образование помогло всем детям найти своё место в жизни. Пригодились и знания языков, ведь две из трёх сестёр Этери Георгиевны обосновались за рубежом. Ангелина замужем за итальянцем и проживает на родине мужа, а Марина Хоффман в качестве места жительства выбрала Францию. Мила и Пётр, если судить по их соцсетям, живут в Москве.

Несмотря на расстояния и занятость, сёстрам и брату удаётся поддерживать тёплые отношения и оставаться сплочёнными. К примеру, Ангелина и Марина приезжали на финал Гран-при-2019 в Турин, где ужинали вместе с Этери и её дочерью Дианой Дэвис.

Складывается ощущение, что в рабочие процессы сестры больше всего погружён брат Пётр. Он частый гость на тренировках и соревнованиях, а в его социальных сетях много фотографий с воспитанницами Этери.

Комментарии сестры Тутберидзе вызвали скандал

Ближайшие родственники Этери Тутберидзе внимательно следят за её успешной карьерой и делают всё, чтобы знаменитой наставнице было легче переживать такие тяжёлые моменты, как поражения своих воспитанниц или переходы учениц к другим тренерам. При этом в публичном пространстве работу Этери они не обсуждают. Исключение – скандал, разразившийся после комментариев Марины Хоффман.

Женщина встала на защиту сестры, когда некоторые фанаты Алины Загитовой обвинили Этери в провале своей любимицы в финале Гран-при-2019 в Турнире. Отвечая фанатам в «инстаграме», Хоффман заявила, что добившиеся успеха фигуристки часто теряют мотивацию.

«Всё очень просто, не надо копаться в дебрях психологии, списывать на пубертат или проблемы с ТШ (тренерским штабом. — Прим. «Чемпионат»), нет никаких проблем, кроме лени, нежелания и расслабона. Чтобы выигрывать, надо соблюдать режим и тренироваться!

Есть проблема в фигуристах, которые теряют мотивацию, потому что всё уже заработали! Об этом подумайте! Её спортсмены взлетают очень высоко и зарабатывают за один-два сезона больше, чем мы все здесь за всю жизнь! И какая мотивация у них дальше?», — писала Хоффман.

Поддержка без посторонних

Многих болельщиков Загитовой слова сестры тренера возмутили и ещё сильнее настроили против Тутберидзе, хотя Марина также и похвалила олимпийскую чемпионку: «Алина — молодец, что вышла в финал, в который некоторые даже не попали». В итоге скандальные комментарии Хоффман были удалены, а её страница теперь закрыта, как и у других сестёр Этери.

Правда, всего через несколько дней после скандала Загитова сама признала проблемы с мотивацией и приостановила карьеру, которая, возможно, так и не возобновится. Но в любом случае, вряд ли та неприятная история добавит родственникам Этери Георгиевны желания делать публичные комментарии.

Скорее всего, они, как и раньше, будут поддерживать её тихо и по-семейному, вдали от посторонних глаз и ушей.