«Сезон открыт чемпионским прокатом». Плющенко проиграл Тутберидзе, но не признал это

Практически шесть месяцев наше фигурное катание было на паузе. А вместе с ним и мировое. И вот наконец один из самых популярных видов спорта в России вернулся. За эти полгода многое изменилось, и теперь противостояние команды Евгения Плющенко и команды Этери Тутберидзе становится главной темой сезона. Скандалы, интриги, переходы – всё это будет продолжаться ещё долго. А первую битву сезона, пусть и на юниорском уровне, Плющенко проиграл.

«Меняй тренера или заканчивай». А вы сможете отличить Тутберидзе от Плющенко? Кто тренировался с Тарасовой? А у кого есть Орден «За заслуги перед Отечеством»? Тест о героях главного противостоянии нового сезона.

«Хрустальный» по-прежнему вне конкуренции

В межсезонье школа двукратного олимпийского чемпиона «Ангелы Плющенко» пополнилась огромным количеством талантливых и даже титулованных фигуристок. Помимо уже звёздных Алёны Косторной и Александры Трусовой речь идёт ещё и о восходящей звёздочке Веронике Жилиной. Первым после окончании эпидемии вируса официальным турниром стало первенство Москвы среди юниоров, где бывшая подопечная Тутберидзе Жилина должна была биться за победу с нынешней ученицей «Хрустального» Софьей Акатьевой.

Акатьева здорово откатала короткую программу и оторвалась от соперниц на восемь баллов. При этом Жилина была не второй, а лишь шестой, неудачно выполнив свой прокат. В произвольной программе Вероника исправилась и с трудом, но вырвалась на второе место. Однако всё это было где-то очень далеко за спиной Софьи, которая уверенно выиграла чемпионат Москвы.

В мощной дуэли тренеров в новом сезоне счёт открыт. Тутберидзе – Плющенко – 1-0.

Косторную заставят пропустить сезон? А давайте вообще запретим уходить от Тутберидзе! Российские фигуристки могут оказаться в бесправном положении. Защищают только учеников из группы Этери.

Акатьева круче Косторной?

13-летнюю Софью давно считают большим талантом. Она сама признаётся, что уже хочет соревноваться со взрослыми девушками на крупных турнирах. Особенно с Анной Щербаковой, стиль катания которой очень импонирует юной фигуристке. Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко и вовсе уверена, что Акатьева потенциально даже более талантлива, чем чемпионка Европы Алёна Косторная.

«Мы Алёну Косторную всё время отмечали как сбалансированную фигуристку, а теперь мы можем оценивать Софью Акатьеву и её не меньший потенциал. У человека есть всё, чтобы быть яркой звездой в фигурном катании. В техническом плане Акатьева, я думаю, будет даже перспективнее Косторной. Девочка прямо звёздочка, которую надо беречь, сохранять, уверена, что она нас будет радовать».

Не будь как Медведева. Щербаковой нужно срочно бежать от Тутберидзе В противном случае о медали Олимпиады, скорее всего, придётся забыть.

Плющенко нужны победы

После окончания соревнований на первенство Москвы Евгений Плющенко опубликовал пост у себя в «Инстаграме», где назвал выступление своей подопечной Жилиной чемпионским.

«Сезон открыт чемпионским прокатом! Четверной тулуп был достойный! Ника, ты – боец!»

Вряд ли Плющенко случайно сделал акцент на слове чемпионский. Он чётко даёт понять, что поражений своих подопечных не признаёт. Ему нужны только победы, причём здесь и сейчас. Летом к нему пришло столько крутых спортсменов, что он не может позволить себе продолжать проигрывать группе Тутберидзе, если хочет зарекомендовать себя как успешный тренер. Тем более что почти все его новые подопечные пришли как раз из «Хрустального».

Группа Тутберидзе пока никак не отвечает на высказывания Плющенко и продолжает молча работать. Эта тактика по-прежнему даёт отличный результат. Впрочем, есть ощущение, что по ходу сезона баланс противостояния двух школ может ещё не раз поменяться.