«Я всё ещё держусь». Как юная Щербакова сенсационно оставила не у дел Загитову и Медведеву

Скромная и стройная, как тростиночка, Аня Щербакова всегда оставалась в тени коллег по группе Тутберидзе. На юниорском уровне ярче сияла Александра Трусова, а в первый взрослый сезон её затмила Алёна Косторная. Именно из-за бывших одногруппниц Щербакова пока так и не выиграла ни одного главного старта.

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Зато у неё уже есть достижение, которым не могут похвастать ни Алина Загитова, ни Юлия Липницкая, ни Елизавета Туктамышева. Щербакова в свои 16 уже двукратная чемпионка России по взрослым.



А победа Анны в Саранске стала настоящим спортивным чудом. Недаром тот турнир называют сильнейшим за всю историю фигурного катания.

Фото: «Чемпионат»

Травма на старте карьеры

Все, кто работал с Щербаковой, отмечают её не по-детски волевой характер. Возможно, без него мы бы так и не узнали об этой удивительной фигуристке, ведь в самом начале карьеры ей пришлось столкнуться с тяжелейшим испытанием. При подготовке к дебюту на юниорском уровне Аня неудачно упала во время каскада с тройным риттбергером и получила перелом ноги. Восстановление затянулось, спортсменка долго ходила на костылях, а после возвращения на лёд испытывала проблемы с прыжками. Единственный турнир сезона-2017/18, первенство России, Щербакова завершила только на 13-й позиции.



Преодолеть сложный период ей помогла поддержка семьи и тренеров. Анна чувствовала себя нужной и чётко выполняла предписания врачей. По признанию Щербаковой, мысли всё бросить и уйти из фигурного катания у неё даже не возникало.

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Щербакова мечтала о топ-6

Запоздалый международный дебют Щербаковой получился удачным. Анна выиграла этапы юниорского Гран-при в Словакии и Канаде, но подтвердить высокие амбиции в финале серии ей не удалось. В Ванкувере Щербакова завалила обе программы и заняла только пятое место из шести участниц.



Естественно, после такого провала Щербакову не относили к претендентам на медали взрослого чемпионата России, а уж представить Анну чемпионкой страны и вовсе было почти нереально. Тем более состав участниц турнира в Саранске в декабре 2018 года многие эксперты называли сильнейшим в истории женского фигурного катания. В частности, за титул приехали бороться



Загитова, Медведева, Трусова, Косторная, Самодурова, Константинова и Сотскова. Абсолютно не верила в свои силы и сама Щербакова.



«Ехала на чемпионат, вообще не понимая своей цели. Перед этим у меня был очень неудачный старт в Финале Гран-при, и в Саранске самым главным для меня было перебороть себя, выдать максимум. И только лишь мелькала мысль: было бы неплохо попасть в сборную, а для этого нужно быть в шестёрке», – рассказывала Анна.

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Заявка с четверным

После первого дня соревнований о Щербаковой никто и не вспоминал. Болельщики и журналисты восхищались безупречным катанием Загитовой и отмечали уверенные выступления Трусовой и Косторной, а основное внимание было приковано к Медведевой, напрочь завалившей короткую программу. Анна стала пятой, показав качественный прокат и избежав серьёзных ошибок. От промежуточной третьей строчки её отделяло всего 0,31 балла, однако вряд ли бы многие решились поставить на её победу в тот момент.

Но произвольная программа чемпионата России ещё раз напомнила, что в фигурном катании всегда есть место для сенсаций. Щербакова выступала первой среди пятёрки лидеров и задала высочайшую планку. В самом начале программы Аня привела трибуны в восторг чистейшим четверным лутцем, а затем только усилила впечатление лёгким и безошибочным катанием. Суммарные 229,78 балла давали Щербаковой хорошие шансы на успех, но всё зависело от её прямых конкуренток. Анне оставалось только наблюдать за катанием соперниц с лидерского дивана.

Фото: РИА Новости

Мощная дуэль с Трусовой

Ужасный прокат Загитовой не только ошеломил зрителей, но и гарантировал медаль Щербаковой. Отнять у неё золото могли только Косторная и Трусова. Алёне для этого не хватило сложности, а вот Саша даже с падением была максимально близка к титулу чемпионки России. В итоге всё решили невидимые глазу 0,07 балла. 14-летняя спортсменка, за две недели до этого потерпевшая болезненное поражение на юниорском турнире, оставила не у дел Загитову, Медведеву и всех сильнейших фигуристок страны.



А ещё совершила уникальный камбэк, прорвавшись на вершину пьедестала с пятого места в короткой программе. Такого на чемпионатах России ещё не было.

«То, что ко мне приближается медаль, я очень постепенно осознавала, сидя после и глядя на выступления других. «А я ещё держусь», — с удивлением говорила про себя. «А я всё ещё держусь», — думала, смотря на табло после очередного проката», — вспоминала потом Щербакова свои ощущения в интервью «РИА Новости».

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Фото: РИА Новости

Рождение новой Щербаковой

Уже через полгода после грандиозного и во многом сенсационного триумфа в Саранске Щербакова вышла на взрослый уровень, где выглядела значительно спокойнее и увереннее в себе. По интересному совпадению, её самый крупный успех в минувшем сезоне вновь пришёлся на чемпионат России. В Красноярске Анна показала результаты выше мировых рекордов и стала седьмой фигуристкой в истории, защитившей звание чемпионки России. Такого достижения, к примеру, нет ни у Загитовой, ни у Липницкой, ни у Туктамышевой.



За год между большими победами её катание стало ещё более совершенным и вдохновенным. Но именно чемпионат России в Саранске полностью изменил психологию Щербаковой.



«Во мне постоянно сидело ощущение, что я кого-то догоняю, пытаюсь угнаться, но всё равно отстаю. На соревнованиях у меня никогда не было полной уверенности в себе, мне казалось, что я хуже остальных. Но чемпионат России в декабре 2018 года стал переломным моментом», — считает спортсменка.



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