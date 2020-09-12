«Сырые программы, неготовые спортсмены». Зачем вообще нужны прокаты сборной России?

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию – что-то вроде оливье в новогодние праздники. Не самое изысканное блюдо раз в год занимает почётное место в центре стола и съедается с большой охотой. Но на сей раз в прокатах не выступят ни лидеры сборной в трёх дисциплинах, ни самая популярная и обсуждаемая фигуристка мира. Всё равно, что подать любимый салат без зелёного горошка или даже солёных огурчиков.

Тут впору задуматься, а кому и зачем вообще нужны контрольные прокаты?



Так ли необходимо выставлять лучших фигуристов страны на всеобщее обозрение в разгар подготовки к сезону?

Выигрывают все, кроме фигуристов

Традиция устраивать общий смотр членов сборной России по фигурному катанию зародилась в середине 90-х. Ведущие фигуристы страны демонстрируют новые программы перед судьями и техническими специалистами, которые тщательно разбирают каждый элемент и дают рекомендации по улучшению программ. Участникам прокатов выносятся оценки, но они предназначены сугубо для внутреннего пользования, поэтому соревновательной составляющей мероприятие лишено.



Фигуристы зачастую катаются в тренировочных костюмах и предстают в далёкой от идеала форме. Некоторые не спешат раскрывать карты и демонстрируют лишь каркас будущих программ. Однако болельщиков, соскучившихся по фигурному катанию за время межсезонья, это не смущает. Они с удовольствием пользуются первой в сезоне возможностью увидеть лидеров сборной вживую и активно раскупают билеты. В итоге поклонники фигурного катания получают зрелище, пусть и сомнительного качества, а организаторы – финансовую выгоду. Крайними же в этой схеме зачастую остаются фигуристы.

Обременительная традиция

По задумке федерации, контрольные прокаты должны мобилизовать фигуристов и послужить отправной точкой для предстоящего сезона. Кому-то необходимость показывать готовые программы в середине сентября действительно помогает собраться, но всё-таки большинство спортсменов воспринимают прокаты как обременение. Обычно цикл подготовки рассчитан на то, чтобы подойти в оптимальных кондициях к декабрьскому чемпионату России. Поэтому даже на первых официальных стартах фигуристы часто чувствуют себя не лучшим образом, не говоря уже о контрольных прокатах.



Конкретных санкций за отказ от участия в прокатах не предусмотрено, но сниматься без уважительной причины не принято. Вот и приходится фигуристам либо ссылаться на травмы, либо прерывать подготовку и участвовать в мероприятии без большого практического смысла. Кардинально исправить недостатки перед турнирами очень трудно, а удачное выступление на прокатах вовсе не гарантирует успех в сезоне.

Массовые отказы

В этом году межсезонье выдалось особенно тяжёлым. Времени на подготовку к сезону было меньше, чем обычно, а неопределённость с календарём турниров добавляла волнения. Тем не менее, освобождать спортсменов от стрессовой ситуации, связанной с прокатами, руководители нашего фигурного катания не стали.



Это привело к тому, что многим лидерам сборной пришлось взять самоотвод. Так, в «Мегаспорте» не будет чемпиона и вице-чемпиона Европы Алиева и Даниеляна, лучших танцевальных дуэтов страны Синициной/Кацалапова и Степановой/Букина, а также чемпионов мира среди юниоров Панфиловой/Рылова и двукратных чемпионов Европы Тарасовой/Морозова.

А нужны ли прокаты вообще?

Последние, кстати, даже не стали заявлять в качестве причины отказа проблемы со здоровьем. По словам тренера Максима Транькова, пропустить прокаты было решено из-за напряжённого соревновательного графика.



А в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Траньков и вовсе усомнился в необходимости этого мероприятия: «Мне вспоминаются прокаты, на которых я сам участвовал. Абсолютно неинтересно смотреть, как люди катаются на контрольных прокатах: сырые программы, неготовые спортсмены. Скептически отношусь к этому мероприятию. Лучше провели бы какое-то ледовое шоу с участием наших фигуристов».

Если на секунду представить, что фигурное катание без контрольных прокатов не рухнет, то идея Максима представляется очень здравой. Может быть, действительно не стоит мучить фигуристов и отрывать их от подготовки к сезону обязательными прокатами? В шоу ведь зрители увидят тоже своих любимцев, организаторы тоже смогут заработать, а фигуристы избавятся от обязаловки и груза ответственности – в добровольном порядке покажут яркие произвольные номера.



Возможно, когда-то руководство федерации и придёт к такому варианту. Но пока есть ощущение, что вытеснить прокаты из календаря сезона будет так же сложно, как убрать оливье с новогоднего стола.