От Алины больше не стоит ждать медалей. Зато на ней можно отлично заработать!

«Это уже не спорт, а шоу-бизнес». На самом деле Загитова нужна Рудковской, а не Плющенко

Слитая командой Тутберидзе переписка Алины Загитовой и Яны Рудковской уже наделала не меньше шума, чем эпичный «разговор Берлина и Варшавы», перехваченный белорусскими спецслужбами. Но разборки Плющенко и Тутберидзе вокруг Загитовой не имеют никакого отношения к спорту.

Фигурное катание здесь лишь декорация для битвы за звезду шоу-бизнеса и проценты с её баснословных доходов.

И кажется, что на самом деле Загитова нужна вовсе не Плющенко.

«Это глупая подстава». Как команда Тутберидзе использует Загитову в конфликте с Плющенко Штаб Этери раскрыл личную переписку чемпионки, чтобы свести счёты с конкурентом. Евгений в ответ начал угрожать.

Загитова нужна не для медалей

Если после переходов Трусовой и Косторной к Плющенко болельщики вполне обоснованно волновались за спортивное будущее девочек, то ситуация с Загитовой стоит особняком. Хотя официально Алина не завершила карьеру и даже получает ставку как член сборной России, её возвращение на лёд выглядит ещё менее реальным, чем камбэк самого Плющенко. То есть испортить Загитову как фигуристку и лишить Россию потенциальных медалей у Плющенко и Рудковской не получится даже при большом желании.

Копия Плющенко. Как Загитова зарабатывает миллионы на прошлых победах Алина снимается в рекламе и получает зарплату, не выступая. Никого не напоминает?

Тогда зачем семья Плющенко «переманивает» Загитову? Точно затем же, зачем команда Тутберидзе пытается всеми силами сохранить фигуристку, не имеющую реальных медальных перспектив. Прямо по классике: «Здесь вообще всё просто так, кроме денег». Только «здесь» — это не в Штатах, а в российском шоу-бизнесе. Все понимают, что от Алины не стоит ждать медалей, зато на ней можно отлично заработать.

Идеальный пиар-ход Загитовой

За чемпионку борются не тренеры и школы, а продюсеры. И борьба эта проходит по законам шоу-бизнеса, в котором супруга Плющенко чувствует себя как рыба в воде. Евгению приход в его академию Загитовой не дал бы ничего, кроме нового скандала. А вот для Рудковской громкий трансфер стал бы огромной продюсерской удачей. Пожалуй, сегодня Алина популярнее любого артиста, которого раскручивает Рудковская. Поэтому складывается ощущение, что на самом деле Загитова нужна Рудковской, а вовсе не Плющенко.

«Это уже какой-то не спорт, а шоу-бизнес получается! Сливы переписок, вбросы, прям триллер какой-то, по-другому и не скажешь», — со знанием дела говорит Рудковская.

Рудковская — о раскрытии переписки с Загитовой: уже не спорт, а шоу-бизнес получается!

Похоже, постепенно осваивается в новом для себя мире и Алина. Если в прошлом её окружение иногда принимало сомнительные решения, то отказ от предложения Рудковской – идеальный пиар-ход. Загитова только укрепила имидж преданной и благодарной спортсменки, что наверняка добавит привлекательности её бренду у спонсоров и аудитории.

Продюсерский центр Тутберидзе

Было бы наивно полагать, что на этом попытки Рудковской извлечь выгоду из сумасшедшей популярности фигурного катания прекратятся. И далеко не факт, что следующие суперзвёзды не поддадутся искушению хорошенько заработать после ухода со льда. При всех организаторских способностях Тутберидзе, в сражении с Рудковской на поле шоу-бизнеса у неё шансов не больше, чем у Яны подготовить олимпийскую чемпионку.

Этери остаётся либо смириться с тем, что её девочки вырастают и имеют право сами распоряжаться собственной жизнью, либо создать собственный продюсерский центр и официально признать, что воспитание чемпионок для неё не только признание, но и бизнес