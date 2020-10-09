Первый же турнир у Плющенко может стать для Саши судьбоносным. Почему ей нельзя проигрывать Валиевой.

Сезон только начался, а Трусова уже рассталась с тренером. Уход от Тутберидзе был ошибкой?

Снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве наделало много шума, но, справедливости ради, главные претендентки на победу среди женщин по-прежнему в строю. Противостояние Александры Трусовой и Камилы Валиевой пока не так раскручено, зато их тренеры открыто конфликтуют и наверняка мечтают о победе в первой очной битве сезона.

И если подопечная Этери Тутберидзе спокойно готовилась к дебюту на взрослых соревнованиях, то фигуристку из «Ангелов Плющенко» упорно пытались втянуть скандал и столкнуть лбами с тренером, за которым она ушла из «Хрустального».

Вряд ли Трусова могла представить, что первый же турнир сезона окажется для неё судьбоносным.

Трусова перестала работать с Розановым

Относительно недавно Александру Трусову считали самой сильной и перспективной фигуристкой мира. Спортсменка учила всё новые четверные, попадала в книгу рекордов Гиннеса и выигрывала юниорские чемпионаты мира. Кто бы мог подумать, что в свой первый взрослый сезон Саша проиграет все главные старты и будет находиться в тени менее известных одногруппниц.

Трусова увидела только один выход для исправления ситуации — бежать от Тутберидзе. Тем более, вместе с ней из группы ушёл и перспективный тренер Сергей Розанов, который играл важную роль в обучении фигуристов элементам ультра-си.

Первое время казалось, что переход пошёл Саше на пользу. На видео, выложенных в «инстаграме» академии, Трусова выглядела счастливой и расслабленной. Но в какой-то момент болельщики заметили, что Александра всё чаще стала появляться в компании молодого тренера Дмитрия Михайлова, в то время как Розанов мелькал в объективе со всеми, кроме Трусовой.

Сомнения окончательно развеялись после открытых прокатов. За бортиком за Сашей следили Евгений Плющенко, Дмитрий Михайлов и Елена Ильиных, а Розанов сопровождал Алёну Косторную и к Трусовой даже не приближался. Правда, такие перестановки не помешали фигуристке блистательно представить новые программы, поэтому разговоры о её возможных разногласиях с Розановым временно утихли.

Трусовой есть что доказывать

Обычно многословный Плющенко никак не прокомментировал возможные конфликты в школе, чем только раззадорил журналистов и болельщиков. В интернете активно обсуждалась версия о том, что Трусова не простила Розанову участия в переходе Косторной. Мол, фигуристка настолько хотела играть первую скрипку в группе, что даже решилась уйти к тренеру-новичку Дмитрию Михайлову, лишь бы не пересекаться на катке с Алёной. Подлили масла в огонь и слухи о том, что Ильиных работает только с Трусовой, несмотря на то, что тренироваться с ней хотели обе фигуристки.

Даже если не брать во внимание сомнительные инсайды, положение Трусовой всё равно не кажется комфортным. Саша не выдержала конкуренции в «Хрустальном» и перешла к Плющенко в расчёте на роль главной фигуристки школы, а вскоре вновь оказалась рядом с одной из основных соперниц. Да ещё и поссорилась с тренером в самом начале сезона.

По итогам прокатов показалось, что Плющенко делает ставку именно на Трусову, но уже после первых стартов ситуацию может кардинально измениться. Именно поэтому Саше крайне важно добыть победу в Москве и избежать грубых ошибок. Ей придётся заслужить расположение Плющенко и статус главной фигуристки академии.

А иначе будут все основания предполагать, что уход от Тутберидзе был ошибкой.

Для Тутберидзе обыграть Трусову – дело чести

В борьбе за первый титул сезона 16-летней Трусовой предстоит схлестнуться с ещё более юной и перспективной фигуристкой. Карьерный путь Валиевой пока напоминает спортивную судьбу Трусовой. Она тоже удивляет сложным контентом и штампует победы на юниорском уровне. Камилу пиарят как главного уникума мирового фигурного катания, а её имя всем стало известно ещё до первого юниорского сезона. Это действительно феномен.

При благосклонном судействе и ошибках Трусовой Валиева способна победить уже на дебютном взрослом турнире. Впрочем, многое будет зависеть и от неё самой. 14-летней фигуристке предстоит справиться с огромным давлением, которое, кстати, помешало ей откататься безупречно на контрольных прокатах. А ведь на этот раз ставки будут ещё выше!

Даже если перед Камилой не ставят задачи любой ценой обойти Трусову, она не может не понимать, насколько это принципиальный момент для её тренера. Тутберидзе тяжело реагирует на уход её спортсменок и воспринимает их как предательство. Победить Трусову, а вместе с тем и показать Плющенко, кто лучший тренер мира в фигурном катании, — дело чести для Этери. А выполнять эту миссию предстоит дебютантке Валиевой.

«И о 30 тысячах в конверте не забудь!» Плющенко цинично поиздевался над Тутберидзе Евгений даже Гном Гномыча втянул в личный конфликт с Этери. Как же стыдно за нашего чемпиона!

Каждый турнир как последний

Помимо суперзвёзд мирового фигурного катания интересно посмотреть на Станиславу Константинову, которая перешла в академию Плющенко ещё до скандальных трансферов учениц Тутберидзе. Под руководством тренера «Ангелов Плющенко» Александра Волкова Стася уже выиграла закрытые соревнования в Санкт-Петербурге, а медаль на этапе в Москве может стать символом ее возвращения в топ российского фигурного катания. Её основными конкурентками в борьбе за бронзу станут медалистка этапа в Сызрани Анна Фролова и Мария Талалайкина, остановившаяся в шаге от пьедестала.

Не исключено, что московский этап Кубка может стать последним соревнованием в этом году. С каждым днём шансов на то, что внутрироссийский сезон пройдет полноценно, становится все меньше. Так что спортсменам нужно показывать свой максимум уже здесь и сейчас. Никто не знает, когда будет следующая возможность.