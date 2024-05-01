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Бойкова исполнила тройной прыжок сразу после четверного выброса

Бойкова исполнила тройной прыжок сразу после четверного выброса
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Чемпионка Европы, двукратная чемпионка России и участница Олимпийских игр Александра Бойкова, которая катается в паре с Дмитрием Козловским, исполнила тройной прыжок сразу после того, как приземлилась с четверного выброса на шоу Тутберидзе.

Напомним, вчера, 30 апреля, фигуристы выступали в заключительном шоу ледового тура заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Чебоксарах.

Отметим, что ранее в рамках этого шоу спортсмены впервые на публике чисто исполнили четверной выброс, который потом успешно повторяли из шоу в шоу. Теперь фигуристы решили ещё больше усложнить элемент: сразу после приземления Бойкова сделала ойлер и тройной сальхов.

Напомним, спортсмены разучивали четверной выброс несколько лет. Недавно главные соперники Бойковой/Козловского — Мишина/Галлямов — также сообщили об отработке этого элемента и желании презентовать его в рамках официальных соревнований.

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