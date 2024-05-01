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Постановщик Мурашов рассказал, кому из фигуристов хотел бы поставить программу

Постановщик Мурашов рассказал, кому из фигуристов хотел бы поставить программу
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Постановщик Егор Мурашов рассказал, кому из фигуристов хотел бы поставить номер для выступления. Он заявил, что для некоторых из них уже есть заготовленная идея.

«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить ещё Марку Лукину, Александру Мельникову, Илье Молянову. Я бы хотел поставить показательный номер для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом. Если будет возможность, я обязательно сделаю это», — приводит слова Мурашова ТАСС.

Напомним, самому Мурашову 23 года. В 2023 году фигурист пытался перейти в сборную Швейцарии, но ISU заблокировал ему такую возможность. Сейчас он задействован в ледовых шоу, где, по его словам, гораздо проще выражать эмоции.

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