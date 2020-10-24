Самая горячая фигуристка России ждёт ребёнка от Невского. Её красота сводит с ума!

В фигурном катании наступил самый настоящий беби-бум. В январе этого года родила Елена Ильиных, летом мамой стала Юлия Липницкая, а сейчас к пополнению в семье готовится Анна Погорилая.

Самая горячая и сексуальная фигуристка России давно не выступает, но официально уходить из спорта не собирается. Как минимум до 40 лет.

Женщина среди девушек

Карьера Анна Погорилой получилась стремительной, но очень яркой. За четыре полноценных сезона во взрослых Аня завоевала бронзу чемпионата мира, две бронзы и серебро чемпионатов Европы, а также бронзу финала Гран-при. Аня выделялась красивым женственным катанием и яркими образами, которые отыгрывала на 100%.

Очень точную характеристику русской красотке дал бывший американский фигурист Джонни Вейр: «Погорилая – женщина среди девушек». Особый восторг каждое выступление подопечной Анны Царёвой вызывало у мужчин, ведь это было страстно, чувственно и откровенно – настоящий «секс на льду».

С чистыми прокатами Аня была одной из сильнейших фигуристок мира, но стабильность часто её подводила. Со стороны падения спортсменки выглядели ужасающе. Возможно, именно это и довело Аню до тяжёлой травмы спины, после которой она так и не смогла вернуться на лёд.

Последнее соревновательное выступление фигуристки состоялось на Skate Canada 2017, где она полностью сорвала произвольную программу. Со следующего турнира Аня снялась и больше на лёд так и не выходила. А ведь после бронзы на чемпионате мира-2016 о ней говорили как о реальной претендентке на медаль Олимпиады в Пхёнчхане.

Тренер к Погорилой больше не подойдёт. Задёргал Катастрофа Анны Погорилой, удивительный мировой рекорд в танцах и успешный старт российского дебютанта – среди главных итогов Skate Canada.

Помолвка на Эйфелевой башне

Из-за насыщенных ежедневных тренировок и важных соревнований Аня сознательно отказывалась от возможности стоить свою личную жизнь. В 2015 году девушка начала общаться с фигуристом Андреем Невским, который представлял Латвию в танцах на льду.

Их часто видели вместе, но Погорилая всегда отмечала, что он для неё просто друг и усложнять их отношения она не хочет. Но всё изменилось после приостановки карьеры Ани.

Летом 2018 года спортсменка неожиданно заявила, что в скором времени выйдет за Невского замуж. Всё произошло словно в романтическом фильме.

Аня с Андреем поехали в Париж, где жених сделал ей предложение прямо на Эйфелевой башне. «Я мечтала о предложении Андрея, с некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь. Это тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной», — написала Погорилая у себя в «инстаграме».

«Сексуальность — когда ты одета». Красавица-фигуристка против раздевания на льду А в «Инстаграме» можно? Новый скандал в фигурном катании: Погорилая критикует Туктамышеву. Ей стыдно за коллегу или просто завидно?

«Беременность вам к лицу!»

Спустя два года после свадьбы стало известно, что Аня и Андрей готовятся стать родителями. Молодые люди до последнего старались держать новости о беременности Ани в тайне, но благодаря догадливым подписчикам поняли, что скрывать уже не имеет смысла. Погорилая рассказала, что сейчас особенно тщательно следит за своим здоровьем, соблюдает диету и больше отдыхает.

В комментариях под постом Анны люди разделились на два лагеря. Кто-то поздравляет спортсменку с пополнением и отмечает, как она похорошела. Другие же сожалеют, что последние надежды увидеть Погорилую на соревнованиях иссякли:

— Счастья в новой роли!

— Это значит, что ты больше не вернёшься на лёд?



— Анна! Вы ещё краше стали!!!



— Поздравляю одну из ярчайших и красивейших фигуристок! Анна, как же вас не хватает на льду!



— Беременность вам к лицу!

Поздравлениями и восхищёнными комментариями под постом отметились фигуристы Евгения Медведева, Максим Ковтун, Елена Радионова, Полина Эдмундс и Мирай Нагасу.

Российской фигуристке не простили красоту. Равнодушных к Ане просто нет Фигуристка Погорилая давно не катается, но всё ещё сводит с ума поклонников. Почему её затравили за сногсшибательное фото в купальнике?

Погорилая завершит карьеру в 40 лет?

Анна не выступает уже три года и вскоре станет мамой, однако официально о завершении карьеры спортсменка до сих пор не объявила. Более того, она не исключает, что ещё может вернуться на соревновательный лёд.

«Я же ещё не объявила о том, что я закончила. Думаю, это для любого спортсмена очень тяжёлое признание. Всё равно всегда присутствует частичка: может быть, вернуться? Поэтому я ещё не признала это, но когда-нибудь – может, к 40 годам – признаюсь», — говорила Погорилая.

Несмотря на слова о возможном возобновлении карьеры, шансов на полноценное возвращение у Ани совсем не много. Скорее, вернуться в фигурное катание она может в качестве тренера.

Этим летом фигуристка окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. И уже в конце августа Аня заявила, что они с мужем выращивают новое поколение фигуристов.

Пара тренирует совсем юных спортсменов, которым от 6 до 10 лет. «Надеюсь, скоро наши ученики будут блистать не только на тренировках, но и на пьедесталах самых престижных мировых соревнований», — писала Погорилая.



Возможно, среди воспитанников Ани и Андрея будет и их ребёнок, который вот-вот появится на свет.