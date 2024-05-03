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Тарасова: не слышала о том, что фигуристы пьют после ЧМ. Может, Жулин сам выпивает

Тарасова: не слышала о том, что фигуристы пьют после ЧМ. Может, Жулин сам выпивает
Александр Жулин и Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, чемпиона мира и Европы Александра Жулина о том, что спортсмены позволяют себе расслабиться после выступлений на чемпионате мира.

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берёт. Для меня это нонсенс», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Жулин возмутился качеством прокатов, которые демонстрируют фигуристы во время показательных выступлений. Он также объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России. По словам фигуриста, разница заключается в количестве привлечённых к подготовке специалистов.

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