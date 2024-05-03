Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Малинин: действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок

Малинин: действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин заявил, что уверен в том, что сможет исполнить пятерной прыжок.

«Если говорить о фигурном катании, 20 или 30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможно исполнить. Но сейчас фигуристы легко делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. На данный момент это действительно кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше.

Что помогает мне мотивировать себя, так это постоянные попытки раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным для широкой аудитории. Показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда люди в него вкладывают», — сказал Малинин в интервью The Guardian.

Напомним, родители спортсмена — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — уроженцы России, которые в своё время выступали за Узбекистан, а позднее переехали в Америку. Малинин родился уже в США и представляет именно эту страну на соревнованиях.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фигурист Зонов: могу сделать то, что делает Малинин, это называется «двойной бедуинский»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android