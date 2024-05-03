Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин объяснил популярность фигурного катания в Японии.

— А есть какое-то объяснение, почему в Японии такие шизанутые фанаты фигурного катания?

— У них, потому что вот этот. Был такой Славка Загороднюк у нас катался в Советском Союзе. И он такой очень симпотный малый, с длинными ресницами. Японки ночевали у него под дверью номера человек по пять. Клянусь, он там заходил в свой номер, закрывался, они ложились к коврику, — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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