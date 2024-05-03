Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Жулин объяснил популярность фигурного катания в Японии

Александр Жулин объяснил популярность фигурного катания в Японии
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин объяснил популярность фигурного катания в Японии.

— А есть какое-то объяснение, почему в Японии такие шизанутые фанаты фигурного катания?
— У них, потому что вот этот. Был такой Славка Загороднюк у нас катался в Советском Союзе. И он такой очень симпотный малый, с длинными ресницами. Японки ночевали у него под дверью номера человек по пять. Клянусь, он там заходил в свой номер, закрывался, они ложились к коврику, — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее Александр Жулин поделился мнением относительно того, сколько необходимо зарабатывать для комфортной жизни в Москве.

Материалы по теме
Александр Жулин рассказал, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android