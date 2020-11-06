Падение Русской ракеты. Как Косторная победила Трусову даже без своего коронного прыжка

Громкая сенсация помогла Алёне выйти из тени феноменальной конкурентки. Способна ли она удивить и в Казани?

Сложно найти двух более непохожих фигуристок, чем Александра Трусова и Алёна Косторная. Их противостояние началось ещё на юниорском уровне и уже насчитывает больше раундов, чем знаменитое соперничество Медведевой и Загитовой. Саша и Алёна настолько разные, что их противостояние — это не только личная борьба за медали и народную любовь, но и конкуренция путей развития фигурного катания.

Новый виток соперничества Трусовой и Косторной начнётся на этапе Кубка России в Казани. Практически все эксперты и болельщики ставят на Сашу, ведь Алёна, кажется, так и не восстановила тройной аксель.

Но не стоит забывать, что однажды Косторная уже победила Трусову без своего коронного прыжка.

Косторная вечно проигрывала Трусовой

С первого же юниорского сезона Трусова и Косторная шли в плотной связке, но о полноценном соперничестве говорить не приходилось. В сезоне-2017/2018 Саша выиграла все соревнования, в которых участвовала, а Алёна всякий раз оставалась позади. О феноменальной девочке из группы Тутберидзе говорили с придыханием, восхищались её удивительными прыжками и прочили ей безоговорочное доминирование. Косторная уже тогда показывала выразительное катание и превосходное скольжение, но такое болельщики уже когда-то видели. А вот прыжки Трусовой стали настоящим прорывом для женского фигурного катания.

Во второй юниорский сезон Русская ракета только укрепила свои позиции в глазах болельщиков. Помимо четверных сальхова и тулупа Саша выучила ещё и самый сложный прыжок — четверной лутц. Даже несмотря на нестабильное исполнение, Трусова выглядела непобедимой. Казалось, если кто и мог бросить ей вызов, то только восстановившаяся после травмы Анна Щербакова, тоже владеющая четверным прыжком.

Косторной же отводилась роль третьей скрипки, но всего за один турнир она заставила болельщиков взглянуть на неё как на потенциального лидера.

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Сенсация как предчувствие

Переломным стал финал серии Гран-при среди юниорок, состоявшийся в декабре 2018-го. Пожалуй, именно на том турнире произошла самая громкая сенсация последних лет на юниорском уровне. Трусова выдала потрясающую серию из семи побед и приехала в Ванкувер за восьмой. В короткой программе Саша безошибочно откаталась под саундтрек из «Убить Билла». Тройного акселя у неё ещё не было, зато был сложнейший каскад лутц-риттбергер, который помог выиграть Олимпиаду Алине Загитовой. Этим элементом владела и Анна Щербакова, но фигуристка напрочь завалила короткую программу и выбыла из борьбы.

Лидером после первого дня стала Косторная, покорившая судей воздушной программой, в которой она изображала ангела. В тот день на льду арены в Ванкувере Алёна была настолько хороша, что обошла Трусову не только по оценке за компоненты, но и по технике. Тем не менее суммарное преимущество лидера не превышало двух баллов, а значит, основным претендентом на общий успех оставалась Трусова. Это понимала и сама Алёна.

«С Трусовой практически невозможно соревноваться в произвольной с моим набором элементов», — сетовала фигуристка.

Ставка на Трусову. Неужели Плющенко не заинтересован в победе Косторной в Казани? Успех Алёны может обернуться для Евгения большими проблемами. Не поэтому ли у неё до сих пор нет тройного акселя?

Трусова упала, Косторная победила

Несмотря на промежуточное лидерство, шансов на итоговую победу у Косторной было не много. Однако нашей фигуристке удалось выбросить из головы все расклады и вновь сотворить на льду настоящее волшебство. Нежное и трогательное выступление Алёны под музыку из «Ромео и Джульетты» напомнило, почему фигурное катание называют искусством. Но даже после двух идеальных прокатов Косторной судьба золота полностью зависела от её соперницы.

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Трусова заявила на произвольную сразу три четверных, но чисто сделала только один. После первой попытки четверного лутца Саша допустила степ-аут, а после второй оказалась на льду. Даже с такими ошибками Трусова опередила Алёну по оценке за технику, но и этого оказалось недостаточно. Косторная без единого элемента ультра-си обошла феноменальную Русскую ракету и в произвольной программе, и по сумме.

Это была победа, как сейчас принято говорить, зреложенского катания. Сенсационный успех Косторной дал надежду фигуристкам по всему миру, что красота и качество катания всё ещё что-то значат.

За кем будет следующий раунд?

Правда, в следующем сезоне уже сама Алёна развеет этот миф. Из-за отсутствия в её арсенале сложнейших прыжков победу Косторной в Ванкувере сочил сенсацией и исключением из правил, а не заявкой на будущее лидерство. Понятно, что фигуристку такой расклад совершенно не устраивал. Возможно, именно уязвлённое самолюбие и побудило Алёну к изучению тройного акселя, который и определил её доминирование в первом взрослом сезоне.

На взрослом уровне Саша и Алёна встречались четыре раза, и только на чемпионате России в декабре 2018-го сильнее была Трусова. Новый виток противостояния двух разноплановых фигуристок начнётся на этапе Кубка России в Казани, где обеих девушек на лёд будет выводить Евгений Плющенко.

Сейчас, как и два года назад в Ванкувере, в победу Косторной мало кто верит. Но именно тогда Алёна показала, что предстартовые прогнозы ничего не стоят, а четверные вовсе не являются залогом победы.

Так почему бы ей снова не продемонстрировать своё умение удивлять?