Чемпионка тренировок. Почему страсть Трусовой к сложным прыжкам – это путь в никуда

Тутберидзе пыталась вывести Сашу из тупика, но не успела. Теперь Русская ракета прыгает на радость Плющенко и его подписчикам.

Александра Трусова поражает своим талантом к изучению новых прыжков. Порой кажется, что для неё нет ничего невозможного. Сложнейшие каскады, четверные с руками наверх и заявки на новые рекорды — всё это Саша показала только за последний месяц!



Но почему с такими возможностями у Трусовой до сих пор нет ни одного серьёзного титула на взрослом уровне?



Неужели её уникальные прыжки – это просто пиар?

Несбывшееся доминирование Трусовой

О том, что Саша феноменальная девочка, все узнали в её первый юниорский сезон. Пока Медведева и Загитова переживали постолимпийскую драму, Трусова уверенно штамповала четверные сальхов и тулуп на юниорском чемпионате мира. Уже тогда её контент выглядел куда мощнее каскада лутц-риттбергер.



Два четверных прыжка для девушки — это уже что-то неземное, но с каждым годом фигуристка только прогрессировала. Появился четверной лутц, каскады с четверным тулупом, четверной флип, тройной аксель, а недавно и четверной риттбергер. Даже звучит невероятно!

Трусова выучила сложнейший четверной прыжок. Её вообще реально победить? Русская ракета стала первой фигуристкой в истории, которой подвластны все четверные. И чья же эта заслуга?

С каждым новым элементом Трусова раздвигала границы возможного и поднимала уровень сложности до немыслимых высот. Именно Саша вывела фигурное катание в космос, за что и получила прозвище Русская ракета. Соперницам и их болельщикам оставалось только хвататься за



голову или бросаться в погоню. Казалось, побеждать Трусову в ближайшие пару лет будет просто невозможно. И действительно, при чистых прокатах победа Трусовой практически гарантирована. Даже с учётом серьёзного проигрыша по второй оценке.



Однако на деле никакого доминирования Трусовой нет и в помине. Напротив, в своём дебютном взрослом сезоне Саша на всех крупных стартах была позади и Алёны Косторной, и Анны Щербаковой. Уникальная фигуристка установила планку настолько высоко, что пока и сама до неё не дотягивается.

Стабильность бьёт квады

На тренировках Саша не только оттачивает уже имеющиеся в арсенале элементы, но и постоянно пробует что-то новой. В соцсетях Трусовой и академии «Ангелы Плющенко» регулярно появляются видео сложнейших прыжков: четверной риттбергер, четверной лутц с риппоном (поднятыми над головой руками), каскад тройной аксель — тройной тулуп. Саша всё ещё выглядит какой-то неземной, но реакция на её новые трюки уже не такая бурная и восхищённая, как это было раньше.

Техническое оснащение Русской ракеты по-прежнему впечатляет, но со временем стало понятно, что стабильное катание помогает в достижении золотых медалей гораздо больше, чем полный набор четверных с постоянными падениями. Показательным в этом плане стал прошлый чемпионат России. Саша сделала лишь один квад из заявленных четырёх и едва не оказалась за бортом главных стартов.

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Тренер новый, ошибки старые

Пока фигуристка гналась за небывалой сложностью, её конкурентки стабилизировали свой контент и прогрессировали от старта к старту. Тренеры пытались обуздать страсть спортсменки к четверным прыжкам, оставив такой набор, который Саша способна выполнять чисто. Но Трусова считала, что таким образом наставники сдерживают её потенциал и мешают её развитию: «Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше», — признавалась Трусова.

У Плющенко Трусову никто не сдерживает. Наоборот, Евгений с нескрываемой гордостью публикует удачные тренировочные попытки подопечной и всякий раз подчёркивает уникальность её навыков. На турнирах программы Саши как и раньше нашпигованы четверными, которые далеко не всегда удаётся приземлить. После этапа Кубка России в Москве тренер Дмитрий Михайлов заявил, что Александру готовят к исполнению пяти четверных в произвольной.

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Плющенко и его штаб хотят показать, что Трусова у них не только не «развалилась», но и учит новые сложные элементы. Поэтому наверняка стремление фигуристки штурмовать новые высоты только приветствуется, а чем больше четверных она заявит – тем лучше. Но такая тактика может завести Сашу в тот же тупик, в который она попала в прошлом сезоне. В «Хрустальном» сделали выводы из неудачных выступлений Трусовой и старались изменить ситуацию. Однако сама спортсменка, видимо, сочла такой подход сдерживанием своего потенциала. Но, если предположить, что Тутберидзе не вставляла ей палки в колёса, а пыталась оградить от неоправданного риска, то всё становится на свои места.



Плющенко же, судя по всему, перенимать опыт более опытного тренера не намерен. Сверхсложный, но нестабильный контент может оставить Трусову не у дел, а идеальные прыжки так и останутся памятными публикациями в «инстаграме».

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Трусова так и останется чемпионкой тренировок?

Сделать сольный прыжок на тренировке и выкатать программу, где элементы идут беспрерывно друг за другом — абсолютно разные вещи. Саша отдаёт все силы на то, чтобы исполнить квады, но на качественную дорожку и идеальные вращения у неё уже не остаётся энергии. Да и четверные получаются через раз.



Трёх стабильных квадов Трусовой хватило бы с головой для того, чтобы побеждать. А при условии тройного акселя в короткой программе, Саша действительно могла бы стать непобедимой. Поэтому тактика с огромным количеством самых разных ультра-си, которые вряд ли будут стабильно выкатываться, представляется очень странной и малоэффективной.



Если Саша продолжит гнаться за усложнениями, забывая про стабильность, то она рискует остаться чемпионкой тренировок, без каких-либо весомых титулов.



Очень бы не хотелось такой судьбы для самой одарённой фигуристки современности.