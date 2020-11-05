Ставка на Трусову. Неужели Плющенко не заинтересован в победе Косторной в Казани?

Успех Алёны может обернуться для Евгения большими проблемами. Не поэтому ли у неё до сих пор нет тройного акселя?

Противостояние Александры Трусовой и Алёны Косторной продолжилось в группе Евгения Плющенко. Обе девушки претендуют на статус безоговорочного лидера и главной звезды академии, однако только одной из них суждено стать примой «Ангелов».

И, похоже, Плющенко совсем невыгодно, чтобы эта роль досталась Алёне Косторной. Её победа на этапе Кубка России в Казани может обернуться для Евгения серьёзными проблемами.

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Ставка на Трусову

Как бы тренер ни пытался сохранять нейтралитет, кому-то из учеников всегда будет казаться, что ему уделяют меньше внимания, чем конкуренту. Со стороны кажется, что Плющенко делает ставку на Трусову и, как следствие, больше заинтересован в её успехе. Именно ради работы с Сашей он отказался от участия в некоторых шоу и показательных номерах. В отличие от Косторной, Трусова пришла в «Ангелы Плющенко» после неудачного сезона под руководством Тутберидзе, так что в случае успеха Евгений сможет поставить её победы себе в заслугу.

В этом плане с Косторной всё намного сложнее. В лице Алёны Плющенко получил лучшую фигуристку прошлого сезона – лёгкую, воздушную, потрясающе стабильную и с высоченным тройным акселем. И всё это некогда аутсайдер юниорских турниров приобрела у Этери Тутберидзе. Поэтому, чтобы переход Косторной к Плющенко оправдался, ей надо выучить четверные и выиграть Олимпиаду. Ни меньше. Однако сейчас кажется, что даже остаться на прежнем уровне Алёне будет невероятно тяжело, не говоря уже о прогрессе. Пока нет никаких оснований полагать, что Алёна восстановила тройной аксель, что изначально снижает её шансы в борьбе с Трусовой и Щербаковой. Да и оценка за компоненты у неё уже может быть не такой впечатляющей, как год назад.

Злой рок одолеет Джульетту

Первое очное противостояние Трусовой и Косторной в новых реалиях пройдёт на четвёртом этапе Кубка России. В Казани встретятся две Джульетты. Точнее, Джульетта и злой рок, настигший её, — именно этот образ Саша воплощает под композицию Ричарда Клайдермана «Монтекки и Капулетти». Алёна же катается под тему The Cheek of Night из «Ромео и Джульетты». От её произвольной многого ждут, ведь поставила программу канадский хореограф Ше-Линн Бурн, известная своим нестандартным мышлением и отсутствием каких-либо рамок для самовыражения спортсмена. Надо сказать, что фрагмент, выложенный в аккаунте академии Плющенко в «Инстаграме», вау-эффекта не произвёл. Но вполне возможно, что в рамках соревнований постановка будет смотреться интереснее.

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Если же говорить о форме, в которой девушки подходят к турниру, то Саша выглядит более подготовленной. В Москве она заявила три четверных в произвольной программе и тройной аксель в короткой. Пока неизвестно, какой контент спортсменка покажет в Казани — будет это запланированный сальхов или только освоенный риттбергер; как будет исполнен тройной аксель — в соло или в каскаде, как на одном из последних видео. Однако уже понятно, что у Саши есть всё, чтобы при чистом прокате стать недосягаемой для своих соперниц.

Фанатам Косторной остаётся уповать на ошибки Трусовой, чудесное возвращение тройного акселя и безупречно выполненные непрыжковые элементы. Как правило, на Кубке России хорошо вращающиеся фигуристки из трёх обязательных элементов получают бонусные очки за два из них — за заклон и комбинированное вращение. Но удалось ли Алёне сохранить идеальные по качеству вращения – большой вопрос.

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Победа Косторной невыгодна Плющенко?

Может, прозвучит парадоксально, но локальные успехи Косторной на старте сезона для Плющенко могут стать проблемой. Неизвестно, как на лидерство Алёны отреагирует Трусова, которая, как принято считать, требует к себе особого отношения. Не исключено, что именно желание избежать конкуренции с Косторной и Щербаковой на тренировках и побудило Сашу сменить школу, а в итоге ей снова приходится соперничать с Алёной за статус примы, но уже у Плющенко. Даже сейчас обе спортсменки предпочитают заниматься по отдельности и почти не пересекаются на тренировках.

В случае очередного поражения от Косторной у Трусовой наверняка появятся (или окрепнут) сомнения в правильности перехода от Тутберидзе к Плющенко. Победа в Казани, напротив, может окрылить Русскую ракету и придать ей уверенности. Если теперь она побеждает того, кому раньше постоянно проигрывала, значит – находится на верном пути. Так что, кажется, Плющенко абсолютно не заинтересован в победе Косторной в Казани. Более того, напрашивается вопрос: а не потому ли Алёна до сих пор не вернула тройной аксель?

И ещё один нюанс. В случае победы Косторной без ультра-си Плющенко придётся хвалить её артистичное и художественное катание. А ведь совсем недавно, после скандального второго этапа Кубка России, Евгений Викторович высказал мнение, что в первую очередь должны побеждать те, кто делают сложные прыжки, а не просто красиво катаются.