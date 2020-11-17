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Загитова или Медведева? Непростой тест о российских этапах Гран-при по фигурному катанию

Непростой тест о российских этапах Гран-при
Яна Левхина
Тест. Как хорошо вы знаете историю российского этапа Гран-при по фигурному катанию?
Кто падал на лёд прямо перед прокатом? А кто призывал фанатов успокоиться? Проверьте свои знания о главном турнире осени.
Фигурное катание / Гран-при 0

С 20 по 22 ноября в Москве лучших российских фигуристов ждёт первый и, возможно, единственный серьёзный международный турнир в этом сезоне. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут в необычном формате: с участием всех ведущих спортсменов России, но без топовых иностранцев. Особенно жарко будет в турнире одиночниц, где за победу побьются Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.

Впрочем, зрителям российских этапов Гран-при не привыкать к умопомрачительным противостояниям, невероятным развязкам и потрясающим эмоциям. Уже четверть века российский этап Гран-при дарит фантастические сюжеты и невероятные эмоции.

А вы помните, кто из наших чемпионок писал историю на главном международном соревновании России?

Давайте проверим!

Пройти тест можно также по этой ссылке.

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