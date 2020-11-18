Анна поосторожничала и упустила золото на главном старте сезона. И больше Саше не проигрывала.

«Поговорила с Тутберидзе, она меня поздравила». Как Трусова рискнула и победила Щербакову

Противостояние Александры Трусовой и Анны Щербаковой – хит на один сезон. В прошлом году обеих фигуристок затмила сенсационная Алёна Косторная, а уже в следующем во взрослые выпорхнет близкая к идеалу Камила Валиева.

Зато в этом сезоне вывеска Трусова – Щербакова выглядит даже круче, чем Загитова против Медведевой. Обе девочки в топовой форме и готовы продемонстрировать это на московском этапе Гран-при. Слабо верится, что Косторной, Туктамышевой или кому-то ещё удастся вклиниться в борьбу нынешней и бывшей учениц Этери Тутберидзе.

Тем более однажды Трусова и Щербакова уже устроили бескомпромиссную разборку на важном международном турнире.

Трусова узнала, что такое конкуренция

Решение Трусовой уйти от Тутберидзе к Плющенко вряд ли имело единственную причину, но одна из них лежит на поверхности: в первом же взрослом сезоне Саша оказалась третьей лишней в битве Щербаковой и Косторной. Русской Ракете было тяжело мириться с таким положением дел, поскольку ещё недавно она считалась безусловным лидером звёздного трио. А окончательно этот статус закрепился за ней после чемпионата мира среди юниоров в Загребе.

Если в первом международном сезоне Трусова уверенно выиграла все пять крупнейших стартов, то во втором ощутила на себе всю прелесть конкуренции и опасность четверных прыжков. В финале юниорского Гран-при её обошла идеально откатавшаяся без элементов ультра-си Алёна Косторная, а на взрослом чемпионате России Саша расположилась следом за Щербаковой. На первенстве России Трусова снова почувствовала вкус победы, однако полноценным реваншем это назвать было нельзя – слишком разнился уровень турниров.

Окончательный ответ на вопрос о сильнейшей юной спортсменке планеты и главной надежде российского фигурного катания должен был дать юниорский чемпионат мира в Загребе. А после снятия Косторной из-за травмы турнир окончательно превратился в дуэль Трусовой и Щербаковой.

Александра Трусова и Этери Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Золото? Дайте два! Трусова и Щербакова разрывают всех на чемпионате мира Если это репетиция чемпионата мира 2020, то за всех этих Загитовых, Медведевых и Кихир становится страшно, больно и даже обидно.

В космос с мировым рекордом

Остальные участницы должны были показать что-то невероятное, чтобы вклиниться в борьбу русских супердевочек. Но за невероятное в Загребе отвечали исключительно Трусова и Щербакова. После короткой программы их разделяло всего 0,37 балла. Удивительно, но преимущество Ане принесло не превосходство в оценке за компоненты (тут она даже уступила сопернице сотую балла), а чуть более чистое исполнение обязательного набора прыжков.

В любом случае разница между ученицами Тутберидзе оказалась столь ничтожной, что всё должна была решить произвольная программа. А если точнее, качество поражающих воображение четверных прыжков. Трусова появилась на льду в программе на тему из «Пятого элемента», что только подчёркивало её инопланетность.

Русская Ракета сразу дала понять, что будет рисковать. И даже падение с четверного лутца никак этот настрой не поколебало. Она будто спешила стереть из памяти зрителей досадную ошибку, и тут же прыгнула два роскошных тулупа в четыре оборота – в каскаде с тройным и сольно. Тогда ещё эти элементы были чистой фантастикой, а потому на остальные помарки юного гения никто не обратил внимания, а сумма в 222,89 балла позволила Саше обновить свой же мировой рекорд по юниоркам. А заодно поставить перед Щербаковой почти невыполнимую задачу.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

Щербакова поосторожничала и проиграла

Аня закрывала соревнования и сделала почти всё, что могла. За четверной лутц в начале программы спортсменке пришлось побороться, но она устояла, и элемент был засчитан. В дальнейшем всё было безупречно, однако именно эта осечка вкупе с третьим уровнем за дорожку вылились в итоговое поражение. В целом же для победы ей не хватило ещё одного четверного, причём изначально он был заявлен, но, в отличие от коллеги по группе, Анна предпочла не рисковать.

И хотя ей совсем чуть-чуть не хватило до победы, своим выступлением Щербакова осталась довольна, назвав юниорский чемпионат мира главным стартом сезона.

Девочки из России вывели фигурное катание в космос. Остальным можно заканчивать? Думали, против четверных есть оружие? Забудьте! 14-летняя Трусова всем всё доказала. И плевать, что Щербакова лучше.

Трусова сделала выбор в пользу прыжков

Трусова же призналась, что всё время должна учить новые прыжки: «Я поговорила с Этери Георгиевной, она меня поздравила, указала на ошибки, будем над ними работать. Я не могу ничего не учить. Мне нравится именно процесс изучения новых прыжков. И даже если я их не вставлю в программу, а буду пока накатывать, мне хочется их выучить».

Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство? Чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах. Поэтому решилась на кардинальные перемены.

До поры до времени в «Хрустальном» этому желанию не противились, но вскоре тренерам стало понятно, что четверные не залог победы. Трусова же, похоже, так этого и не поняла, заявив, что у Тутберидзе её сдерживали в этом плане. Теперь такой проблемы у Саши нет. Судя по всему, в академии Плющенко прислушиваются ко всем её пожеланиям, поэтому на московском этапе Гран-при она будет прыгать то, что сама захочет.

Но далеко не факт, что турнир завершится тем же исходом, что и последний юниорский чемпионат мира в карьере Трусовой и Щербаковой. Ведь с тех пор Саша ни разу Аню не победила.