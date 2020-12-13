«Внутри всё разрывалось». Почему Тарасова избавилась от своих любимых фигуристов

Сейчас Тарасова – живое олицетворение фигурного катания и безусловный авторитет для спортсменов и тренеров. А ведь в начале карьеры её не воспринимали всерьёз: считали блатной и бесперспективной. Переломить предвзятое отношение молодому тренеру помогли громкие успехи её первых звёздных подопечных – Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова.

Юные танцоры доверили спортивную судьбу совсем неопытной Тарасовой и принесли ей первые крупные победы в качестве тренера. Именно благодаря артистичным и волевым фигуристам Татьяна Анатольевна избавилась от ярлыка «дочери Тарасова» и заслужила уважение профессионального сообщества. Но вместо благодарности наставница сильно обидела некогда любимых учеников.

Так почему же первые звёздные фигуристы Тарасовой считали себя преданными и брошенными?

Самые удачливые из неудачников

Юные московские фигуристы Ира Моисеева и Андрей Миненков встали в пару у Игоря Кабанова, но по-настоящему их талант раскрыла Тарасова. Молодой тренер уже набрала группу перспективных спортсменов и поначалу Моисееву и Миненкова брать не хотела. Однако ребятам удалось переубедить Татьяну Анатольевну хорошими внешними данными и добросовестным отношением к тренировкам. Ира и Андрей прибавляли буквально на глазах, шлифуя и технику, и артистизм.

Вместе с ними росла и Татьяна Анатольевна. Она экспериментировала с формой и содержанием программ. Благодаря её работе впервые в истории танцев на льду Моисеева и Миненков представили номер под цельную музыкальную композицию. Он не был оценён судьями по достоинству, но долгая и кропотливая работа фигуристов над собой всё же дала плоды.

«Мы были самыми удачливыми из всех неудачников. Всё-таки дважды становились чемпионами мира, два раза выигрывали чемпионаты Европы, были призёрами двух Олимпийских игр. Парадокс заключается в том, что многие искренне считают нас олимпийскими чемпионами», — говорил Андрей Миненков «Спорт-экспресс».

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Белые вороны в танцах

Особенность этой пары заключалась в том, что она никогда не гналась за наградами. Главной целью Андрея и Ирины было самовыражение — они уделяли исключительное внимание художественной составляющей танцев, нередко жертвуя ради этого сложностью технического набора. Зрители это чувствовали и мгновенно проникались симпатиями к самобытным и очень свободным на льду фигуристам.

Своеобразие яркого дуэта в полной мере проявилось в программе «Вестсайдская история» 1978 года. По меткому замечанию Тарасовой, постановка под музыку из мюзикла Леонарда Бернстайна отвечала их душевному настрою. Они стремились сделать что-то новое и необычное, раздвинуть рамки привычного фигурного катания. На тот момент Ирина и Андрей уже выиграли два чемпионата мира и завоевали серебро на своей первой Олимпиаде, что не спасло их от жёсткой критики за дерзкий эксперимент.

«Мы в танцах были в определённом смысле белыми воронами. К тому же — с достаточно молодым тренером, которая далеко не всегда имела возможность нас защитить. Её очень много «клевали». А вместе с ней крепко доставалось и нам», — вспоминал Миненков.

У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно? Арбитры долго пересчитывали баллы, чтобы поставить на первое место авторитетных французов. Удивительно, но у них не получилось!

Взаимные претензии с Тарасовой

За 10 лет сотрудничества с Тарасовой Ирина и Андрей превратились из нескладных школьников в самый красивый и любимый зрителями танцевальный дуэт планеты. Но со временем отношения с Татьяной Анатольевной у спортсменов разладились. Она упрекала фигуристов в недостаточном упорстве на тренировках, а те в свою очередь ревновали тренера к другим звёздным парам.

Осложнялась ситуация постоянными ссорами партнёров. После свадьбы Ирина и Андрей привыкали к семейной жизни и зачастую выясняли отношения на катке. Психологическое напряжение, которое царило в группе, вынудило Татьяну Анатольевну перейти к решительным действиям — Миненкову и Моисеевой был поставлен ультиматум: либо они берут себя в руки, либо переходят к другому тренеру.

Заниматься личными конфликтами своих подопечных у Тарасовой не было ни времени, ни сил. К тому же нужно было усиленно работать с Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным, ставшими новым увлечением известного тренера. В итоге Тарасова сдержала слово и избавилась от своих любимых фигуристов.

Наталья Бестемьянова и Иван Букин Фото: РИА Новости

В Вене в 1979 году во время их последнего выступления в качестве её учеников Татьяна Анатольевна заняла привычное место у бортика. В её глазах стояли слёзы.

«Они катались, а я плакала. Так мы прощались», — рассказывала она.

Тарасова сильно обидела любимых учеников

В сотрудничестве с Пахомовой Моисеева и Миненков во второй раз в карьере поднялись на олимпийский пьедестал, но уже по окончании сезона-1979/1980 снова поменяли наставника. Последние годы карьеры неординарные, но так и не реализовавшиеся до конца фигуристы провели в группе Натальи Дубовой, а, узнав о беременности Моисеевой, решили уйти из спорт. Во время торжественного прощания со спортом Ирина произнесла трогательную речь, но о Тарасовой не сказала ни слова — настолько велика была обида.

«Внутри всё разрывалось — как же так? Она взяла и нас отдала!» — говорила Моисеева. Однако со временем эмоции улеглись, и Андрей с Ириной осознали, что тренер не бросала их, а пыталась найти выход из сложившейся ситуации.

«Только по прошествии времени мы поняли, что на самом деле она очень грамотно сделала, желая лучшего для нас», — констатирует Моисеева.