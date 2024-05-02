Фигурист Даниелян рассказал, собирается ли он завершать карьеру

Российский фигурист Артур Даниелян заявил, что не собирался завершать карьеру, несмотря на трудности с травмой, с которыми столкнулся.

«Не было ли мыслей о завершении или паузе? Нет, не было. На эмоциях, может, и сказал, но в целом не было, потому что ещё до появления травмы у меня шла хорошая работа, спрогрессировал нормально, у меня появился четверной лутц. У меня не было мыслей, чтобы прекращать, надо было просто разобраться. Мне не впервой проходить через трудности, справляться с травмами, что есть, то есть, значит, так надо было. Травма у меня появилась в преддверии начала сезона, она взялась непонятно на каком фоне, ничего не предвещало», — приводит слова Даниеляна ТАСС.

Напомним, осенью фигурист получил травму, помимо тех, что уже были, и усугубил ситуацию. В ноябре ему удалось узнать точный диагноз. Сейчас Даниелян лечит ногу, чтобы суметь прыгать и вернуться к былым результатам. Сам спортсмен подтверждал, что сезон выдался тяжёлым.